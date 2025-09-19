La Digemid ordena el retiro inmediato de los medicamentos GLUCAL 10% y ERTAPAND 1 g, tras detectar partículas extrañas que pueden comprometer la salud de los pacientes. | Composición LR | AFP/Digemid

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ha ordenado el retiro inmediato de dos medicamentos inyectables tras detectar partículas extrañas en su contenido. Pese a ello, aún podrían encontrarse en farmacias o instituciones de salud, por lo que la autoridad pidió a la población no usarlos bajo ninguna circunstancia.

El primer producto es GLUCAL 10% Solución Inyectable IV, recetado para tratar la hipocalcemia severa y como antídoto en casos de hipermagnesemia sintomática. El lote cuestionado es el 193230710 (registro sanitario EE-06804), fabricado en China y distribuido en Perú por Droguería Distribuidora Dany S.A.C. Las pruebas de control revelaron partículas visibles en la solución, un riesgo grave para los pacientes.

El segundo caso involucra al ERTAPAND 1 g Polvo para Solución Inyectable, un antibiótico de uso hospitalario contra infecciones bacterianas graves en adultos y niños. El lote EALB5B4 (registro sanitario EE-10886), fabricado en India y distribuido por Droguería Advance Scientific del Perú S.A.C., también fue retirado al no cumplir con el ensayo de calidad por presencia de partículas contaminantes.

Digemid encontró riesgo contaminante

Ambos casos forman parte de las nueve alertas vigentes en lo que va del mes de septiembre por parte de Digemid. Acerca de ello, el exministro de Salud, Víctor Zamora, indica que ''la detección es tardía'' y que ello sería una muestra de que ''los sistemas de control previo para el ingreso de estos productos al mercado no están funcionando adecuadamente''.

Por su parte, el también exministro Hernando Cevallos manifiesta que la situación es preocupante debido a las ''limitaciones de control que tiene nuestro país en la calidad, la elaboración y la comercialización de estos productos''.

Informe del ERTAPAND. Foto: Digemid.

Tanto en el caso del Ertapand, como en el caso del Glucal, la entidad del Minsa informó: ''La Digemid, como una de sus acciones de control y vigilancia sanitaria, toma muestras de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que se comercializan en el país a fin de verificar su calidad a través del control analítico; asimismo, evalúa los resultados no conformes de productos adquiridos por organismos del Estado''.

''Como resultado de estas acciones se ha identificado un lote del producto cuyo resultado del control de calidad ha sido considerado crítico'', se lee en el texto de ambas alertas.

Informe del GLUCAL. Foto: Digemid.

¿Qué hacer si poseo estos medicamentos?

Si sospechas que tienes alguno de estos medicamentos, suspende su uso de inmediato, guarda el envase y repórtalo a la autoridad sanitaria a través del Observatorio de Control de Calidad (https://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/obscalidad/webform2).

Los datos clave a entregar son:

Lote

Fecha de vencimiento

Fabricante

