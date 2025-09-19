HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     
Sociedad

Alerta sanitaria: Digemid retira antibiótico inyectable usado en pacientes con diabetes por riesgo de partículas contaminantes

El Glucal y el Ertapand presentan riesgos graves tras el control de calidad realizado por la autoridad sanitaria. Se recomienda a la población no usarlos y reportarlos a través del Observatorio de Control de Calidad.

La Digemid ordena el retiro inmediato de los medicamentos GLUCAL 10% y ERTAPAND 1 g, tras detectar partículas extrañas que pueden comprometer la salud de los pacientes.
La Digemid ordena el retiro inmediato de los medicamentos GLUCAL 10% y ERTAPAND 1 g, tras detectar partículas extrañas que pueden comprometer la salud de los pacientes. | Composición LR | AFP/Digemid

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ha ordenado el retiro inmediato de dos medicamentos inyectables tras detectar partículas extrañas en su contenido. Pese a ello, aún podrían encontrarse en farmacias o instituciones de salud, por lo que la autoridad pidió a la población no usarlos bajo ninguna circunstancia.

El primer producto es GLUCAL 10% Solución Inyectable IV, recetado para tratar la hipocalcemia severa y como antídoto en casos de hipermagnesemia sintomática. El lote cuestionado es el 193230710 (registro sanitario EE-06804), fabricado en China y distribuido en Perú por Droguería Distribuidora Dany S.A.C. Las pruebas de control revelaron partículas visibles en la solución, un riesgo grave para los pacientes.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

El segundo caso involucra al ERTAPAND 1 g Polvo para Solución Inyectable, un antibiótico de uso hospitalario contra infecciones bacterianas graves en adultos y niños. El lote EALB5B4 (registro sanitario EE-10886), fabricado en India y distribuido por Droguería Advance Scientific del Perú S.A.C., también fue retirado al no cumplir con el ensayo de calidad por presencia de partículas contaminantes.

PUEDES VER: Mundial de Desayunos: Perú gana con el pan con chicharrón mientras lidera cifras de inseguridad alimentaria en la región

lr.pe

Digemid encontró riesgo contaminante

Ambos casos forman parte de las nueve alertas vigentes en lo que va del mes de septiembre por parte de Digemid. Acerca de ello, el exministro de Salud, Víctor Zamora, indica que ''la detección es tardía'' y que ello sería una muestra de que ''los sistemas de control previo para el ingreso de estos productos al mercado no están funcionando adecuadamente''.

Por su parte, el también exministro Hernando Cevallos manifiesta que la situación es preocupante debido a las ''limitaciones de control que tiene nuestro país en la calidad, la elaboración y la comercialización de estos productos''.

Informe del ERTAPAND. Foto: Digemid.

Informe del ERTAPAND. Foto: Digemid.

Tanto en el caso del Ertapand, como en el caso del Glucal, la entidad del Minsa informó: ''La Digemid, como una de sus acciones de control y vigilancia sanitaria, toma muestras de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que se comercializan en el país a fin de verificar su calidad a través del control analítico; asimismo, evalúa los resultados no conformes de productos adquiridos por organismos del Estado''.

''Como resultado de estas acciones se ha identificado un lote del producto cuyo resultado del control de calidad ha sido considerado crítico'', se lee en el texto de ambas alertas.

Informe del GLUCAL. Foto: Digemid.

Informe del GLUCAL. Foto: Digemid.

PUEDES VER: Brote de tos ferina: Exministros de Salud exigen declaratoria de emergencia tras muerte de 30 niños en Loreto

lr.pe

¿Qué hacer si poseo estos medicamentos?

Si sospechas que tienes alguno de estos medicamentos, suspende su uso de inmediato, guarda el envase y repórtalo a la autoridad sanitaria a través del Observatorio de Control de Calidad (https://observatorio.digemid.minsa.gob.pe/obscalidad/webform2).

Los datos clave a entregar son:

  • Lote
  • Fecha de vencimiento
  • Fabricante

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Mundial de Desayunos: Perú gana con el pan con chicharrón mientras lidera cifras de inseguridad alimentaria en la región

Mundial de Desayunos: Perú gana con el pan con chicharrón mientras lidera cifras de inseguridad alimentaria en la región

LEER MÁS
Anticiclón del Pacífico Sur afectará 9 regiones del Perú: fenómeno provocará vientos de hasta 35 km/h, llovizna y más, según Senamhi

Anticiclón del Pacífico Sur afectará 9 regiones del Perú: fenómeno provocará vientos de hasta 35 km/h, llovizna y más, según Senamhi

LEER MÁS
Casos de neumonía superan los 83.000 episodios y casi 2.000 muertes por baja cobertura de vacunación

Casos de neumonía superan los 83.000 episodios y casi 2.000 muertes por baja cobertura de vacunación

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Madre de familia es asesinada frente a sus hijas dentro de su camioneta en Comas: menores resultaron heridas

Madre de familia es asesinada frente a sus hijas dentro de su camioneta en Comas: menores resultaron heridas

LEER MÁS
Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Peruana queda varada en calle de Italia por problemas con equipaje durante viaje: "Necesito irme a mi país"

Peruana queda varada en calle de Italia por problemas con equipaje durante viaje: "Necesito irme a mi país"

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Sociedad

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Sistema de licencias de conducir lleva más de un mes colapsado y afectaría a cerca de 15.000 familias

En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota