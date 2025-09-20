Médicos salvan la vida de un niño que llegó de Jaén a Lima porque tenía una piedra incrustada en el cráneo

Un niño de 10 años que sufrió un grave accidente de tránsito en la ciudad cajamarquina de Jaén tuvo que ser trasladado al Hospital de Emergencias Pediátricas, del Ministerio de Salud (Minsa), en La Victoria, donde un equipo multidisciplinario de médicos logró salvarle la vida.

El menor retornaba de un paseo escolar cuando el bus que lo trasladaba se volcó, ocasionando que el niño saliera despedido y cayera violentamente contra un descampado. Producto a ello, presentó una herida extensa en el cuero cabelludo y una fractura craneal con hundimiento; además de la incrustación de una piedra en su cráneo.

El Minsa informó que, inicialmente, fue atendido en el Hospital General de Jaén, donde se le suturó la herida. No obstante, debido a la gravedad del caso fue referido de inmediato al Hospital de Emergencias Pediátricas en Lima, donde ingresó el último sábado en horas de la mañana.

Luego de realizarle una tomografía, los especialistas confirmaron la presencia de fractura craneal con hundimiento y la piedra incrustada. Ante esta situación, se le practicó al menor una cirugía de alta complejidad que consistió en la extirpación de fragmentos óseos y la extracción de la piedra. También se reparó la duramadre lacerada, lo que permitió salvar su vida.

Actualmente, el niño de 10 años se encuentra en proceso de recuperación bajo estricta vigilancia médica con evolución favorable, precisó el Minsa.