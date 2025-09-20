HOYSuscripcion LR Focus

Promulgan ley de retiro AFP     
Extranjero en estado de ebriedad atropella a madre e hijo de 6 años y se da a la fuga en Arequipa: menor falleció al instante

El responsable, Romeider Alejandro Molina Contreras, se dio a la fuga tras el accidente, pero fue apresado en su domicilio tras la colaboración de los vecinos y las cámaras de seguridad.

La información preliminar señala que el extranjero estuvo conduciendo a exceso de velocidad. Foto: Composición LR
La noche del 19 de septiembre se produjo una tragedia en el distrito de Cerro Colorado, en la región de Arequipa. Un ciudadano en estado de ebriedad atropelló a una madre de familia, fue atropellada junto a su menor hijo de 6 años, quien falleció instantáneamente mientras la mujer quedó herida. Lejos de ayudar a los agraviados, el extranjero se dio a la fuga.

La madre del pequeño estuvo aferrada a él todo el tiempo que pudo luego de que su hijo ya no respondiera a los primeros auxilios. El hecho generó la indignación de los vecinos de la zona Semi Rural Pachacútec, quienes iniciaron la búsqueda del responsable en ese momento.

Conductor extranjero en estado de ebriedad conducía a exceso de velocidad

Según informes preliminares, el menor y su madre caminaban por la calle Jorge Chávez, cuando un sujeto identificado como Romeider Alejandro Molina Contreras (23) conducía el auto rojo con exceso de velocidad embistiendo a las dos víctimas.

Luego de momentos de tensión, el conductor fue capturado por la policía en su propio domicilio. Los efectivos también constataron que el acusado conducía un carro color rojo de placa H2H-227, mismo que no figura como propietario. Este vehículo marca KIA, modelo RIO, pertenece a una mujer de nombre Mary Marleni Mamani Berrio. Por ello, no se descarta que el sujeto haya adulterado la placa, robado el vehículo a la propietaria o solo haberlo alquilado para taxi.

Intervienen al conductor implicado en el accidente

Giuliano Arguedas, jefe de la División del Orden Público y Seguridad (Divops), brindó mayor información sobre lo sucedido. "El niño ha perdido la vida por la irresponsabilidad de este conductor. Lejos de ayudar se dio a la fuga. Luego del análisis de cámaras que los vecinos también proporcionaron, ayudaron a ubicar al sujeto. Él se habría refugiado en su casa, pero lo capturamos para que responda a la justicia, es un ciudadano venezolano que está en nuestro país hace 7 años. Ahora se encuentra detenido", sostuvo.

Finalmente, Arguedas resaltó el rápido accionar de la policía de Arequipa y el apoyo de los vecinos que proporcionaron sus cámaras para atrapar al presunto homicida, quien también está siendo investigado por la Unidad de Prevención e Investigaciones de Accidentes de Tránsito UPIAT. Vecinos de la zona indicaron que los carros suelen pasar a gran velocidad, por lo que piden rompe muelles y más presencia policial de tránsito en la zona.

