Bus del Metropolitano atropella a peatón que cruzó vía exclusiva cerca a la estación Estadio Nacional

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó sobre un accidente ocurrido en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura de la estación Estadio Nacional. Según el comunicado oficial, un bus de la ruta C, que circulaba en sentido de norte a sur, atropelló a una persona que invadió imprudentemente la vía destinada únicamente para las unidades del sistema.