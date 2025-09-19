Bus del Metropolitano atropella a peatón que cruzó vía exclusiva cerca a la estación Estadio Nacional
Tras el accidente, el sujeto fue llevado al hospital. Al lugar llegó personal de la PNP para investigar el caso.
La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó sobre un accidente ocurrido en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura de la estación Estadio Nacional. Según el comunicado oficial, un bus de la ruta C, que circulaba en sentido de norte a sur, atropelló a una persona que invadió imprudentemente la vía destinada únicamente para las unidades del sistema.