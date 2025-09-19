HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Bus del Metropolitano atropella a peatón que cruzó vía exclusiva cerca a la estación Estadio Nacional

Tras el accidente, el sujeto fue llevado al hospital. Al lugar llegó personal de la PNP para investigar el caso.

Estación del Metropolitano. Foto: difusión
Estación del Metropolitano. Foto: difusión

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó sobre un accidente ocurrido en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura de la estación Estadio Nacional. Según el comunicado oficial, un bus de la ruta C, que circulaba en sentido de norte a sur, atropelló a una persona que invadió imprudentemente la vía destinada únicamente para las unidades del sistema.

