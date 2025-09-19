Durante la noche del jueves 18 de septiembre, un nuevo acto de violencia se reportó en el distrito de Comas. Sicarios asesinaron a balazos a una madre de familia, identificada como Mirella Xiomara Flores (37), quien se encontraba junto a sus dos menores hijas de 6 y 7 años a bordo de su camioneta de placa ASK-038 en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Los Incas.

De acuerdo al reporte policial, la mujer intentó conducir malherida hasta un centro de salud cercano. Sin embargo, en el trayecto falleció tras desvanecerse producto de la gravedad de sus heridas. El automóvil terminó estrellándose contra una base metálica de un letrero, a donde llegaron las autoridades policiales.

Madre de familia es asesinada frente a sus hijas dentro de su camioneta

El crimen se suscitó durante un viaje familiar, pues hasta la mascota de la familia se encontraba a bordo del vehículo. De acuerdo a la información policial, las tres menores serían los únicos testigos del ataque, ya que las cámaras de seguridad del lugar están inoperativas. En la escena del crimen se encontraron 11 casquillos de bala.

En un intento por proteger a sus hijas, la madre de familia condujo aproximadamente una cuadra desde el lugar del ataque. Tras la llegada de los efectivos policiales, las menores fueron trasladados con urgencia al Hospital de Collique, pues resultaron heridos. Hasta el momento, el móvil del crimen no ha sido esclarecido.

¿Qué es lo que se sabe del asesinato?

La información preliminar menciona que un auto desconocido estuvo persiguiendo la camioneta de la madre de familia. Las balas habrían destruido la ventana del asiento del piloto, lo cual causó orificios en la unidad. El estado de salud de las niñas aún es incierto.

Horas después, en medio de las diligencias, el perrito que viajaba en el vehículo logró salir por una de las ventanas y fue recogido por un familiar de la víctima. Al cierre de esta nota, los peritos de criminalística examinan la escena del crimen para determinar el móvil del asesinato.

