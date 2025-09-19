Momentos de tensión vivió un mototaxista cuando casi resulta acribillado por sujetos armados que lo sorprendieron cuando viajaba dentro de su vehículo. El hombre no lo pensó dos veces y descendió rápidamente de su unidad, para luego correr a ponerse a salvo logrando así esquivar las balas que los sicarios le propinaron.

El hecho ocurrió en una calle de Chepén, en el departamento de La Libertad. Cámaras de seguridad de la zona captaron el raudo accionar del hombre, quien al momento del ataque se encontraba llevando a una pasajera. En las imágenes, se aprecia cómo dos sujetos a bordo de una moto lineal le cierran el paso al vehículo en plena ruta y abren fuego contra el conductor, quien de manera audaz consiguió escapar al doblar la esquina.

Hombre huye de su mototaxi y se salva de morir en La Libertad

Durante el atentado armado se encontraban varios testigos cerca del lugar, como un grupo de albañiles que trabajaban a las afueras de una vivienda, así como otro mototaxista que yacía parado al lado de su unidad que tenía amarrado un tanque de agua en el techo. Este último, terminó chocándose con el hombre que corría de los sicarios, pues al cruzar en la esquina ambos cayeron al piso producto de la colisión.

Se conoció que el mototaxista atacado logró salvarse la vida, y los sicarios, tras no lograr su objetivo, huyeron rápidamente del lugar. De igual manera, la mujer que estaba a bordo del vehículo resultó ilesa. Hasta el momento, se desconocen los motivos detrás del feroz ataque que casi termina en una tragedia.

