Sociedad

Mototaxista sale corriendo de su vehículo y se salva de morir a mano de sicarios armados en La Libertad

Hombre fue interceptado por sujetos armados que le cerraron el paso cuando se encontraba en plena ruta junto a una pasajera. Su rápido accionar para esquivar los disparos lo salvó de la muerte. 

Mototaxista huyó corriendo de su unidad, tras ataque armado de presuntos sicarios. Foto: Composición LR/ATV Noticias
Mototaxista huyó corriendo de su unidad, tras ataque armado de presuntos sicarios. Foto: Composición LR/ATV Noticias

Momentos de tensión vivió un mototaxista cuando casi resulta acribillado por sujetos armados que lo sorprendieron cuando viajaba dentro de su vehículo. El hombre no lo pensó dos veces y descendió rápidamente de su unidad, para luego correr a ponerse a salvo logrando así esquivar las balas que los sicarios le propinaron.

El hecho ocurrió en una calle de Chepén, en el departamento de La Libertad. Cámaras de seguridad de la zona captaron el raudo accionar del hombre, quien al momento del ataque se encontraba llevando a una pasajera. En las imágenes, se aprecia cómo dos sujetos a bordo de una moto lineal le cierran el paso al vehículo en plena ruta y abren fuego contra el conductor, quien de manera audaz consiguió escapar al doblar la esquina.

Hombre huye de su mototaxi y se salva de morir en La Libertad

Durante el atentado armado se encontraban varios testigos cerca del lugar, como un grupo de albañiles que trabajaban a las afueras de una vivienda, así como otro mototaxista que yacía parado al lado de su unidad que tenía amarrado un tanque de agua en el techo. Este último, terminó chocándose con el hombre que corría de los sicarios, pues al cruzar en la esquina ambos cayeron al piso producto de la colisión.

Se conoció que el mototaxista atacado logró salvarse la vida, y los sicarios, tras no lograr su objetivo, huyeron rápidamente del lugar. De igual manera, la mujer que estaba a bordo del vehículo resultó ilesa. Hasta el momento, se desconocen los motivos detrás del feroz ataque que casi termina en una tragedia.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

