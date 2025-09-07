HOYSuscripcion LR Focus

Política

Obligan a trabajadoras de la municipalidad de Comas a vestirse de porristas para hacer barra al alcalde Ulises Villegas

Entre las afectadas se encuentran publicistas, ingenieras y comunicadoras sociales, quienes son obligadas a vestirse con trajes de anfitriona para bailar y hacer porras al alcalde de Comas, a cambio de conservar su empleo.

Las mujeres son extraídas de sus labores regulares y reciben órdenes específicas mediante grupos de WhatsApp, según dominical. Foto: Punto Final
Las mujeres son extraídas de sus labores regulares y reciben órdenes específicas mediante grupos de WhatsApp, según dominical. Foto: Punto Final

La Municipalidad de Comas obliga a sus trabajadoras a vestirse con trajes de anfitriona con los colores y el logo del partido Somos Perú, para ser porristas en los eventos público para el alcalde Ulises Villegas, según investigación de Punto Final.

Las afectadas, entre las que figuran abogadas, publicistas, ingenieras y comunicadoras sociales, habrían sido seleccionadas de distintas áreas del municipio para acompañar al alcalde en sus actividades públicas. Ellas son forzadas a bailar y animar durante los eventos con pompones de colores y coreografías.

PUEDES VER: Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

De acuerdo al dominical, las trabajadoras reciben órdenes durante su horario laboral por parte del alcalde Ulises Villegas, a través de grupos de WhatsApp, bajo la anuencia de gerentes y subgerentes del municipio.

“Buenos días, el alcalde las cita en el Centro Cívico a las 10:20 a.m. Todo Centro Cívico, todas tienen que venir”, se lee en uno de los mensajes.

Por ejemplo, el 10 de julio, en el colegio Andrés Avelino Cáceres de Collique, se pudo observar al alcalde junto a las trabajadoras convertidas en porristas.

Entre ellas se encontraba Vallery Tafur Vigo, abogada contratada en la Subgerencia de Licencia y Promoción Empresarial, quien, en lugar de cumplir con sus funciones habituales, participó en la animación del evento.

A pesar de las pruebas, el alcalde de Comas negó la existencia de estas prácticas y aseguró que las órdenes no provenían de su despacho.

PUEDES VER: Juan Santiváñez: juez que le otorgó permiso para viajar a Suiza estuvo vinculado a Somos Perú y es cuestionado

Según el reportaje, no todas las trabajadoras participan de manera voluntaria, ya que la mayoría es obligada a asistir a cambio de conservar su empleo.

Ante esta situación, algunas de las trabajadoras presentaron reclamos directamente al alcalde, pero les derivó a Yuriko Niño de Guzmán Tengan, secretaria general distrital de Somos Perú y colaboradora cercana del burgomaestre.

Ella sería la responsable de organizar a las mujeres para que actúen como "porristas", bajo la promesa de mantener sus puestos en la municipalidad.

