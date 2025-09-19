HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana
Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     
Sociedad

INEI refuerza seguridad de censistas con apoyo de la Policía Nacional a nivel nacional

Ya son más de 7 millones de viviendas censadas y la operación de campo continua hasta el 31 de octubre.

PNP brinda acompañamiento en zonas de riesgo para garantizar la seguridad del personal censista. Fuente: Difusión.
PNP brinda acompañamiento en zonas de riesgo para garantizar la seguridad del personal censista. Fuente: Difusión.

En el marco de los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, son miles los censistas que recorren el país con el objetivo de conocer la identidad y situación de los ciudadanos peruanos.

Desde ataques de perros hasta robos de tablets, el INEI ha adoptado medidas rigurosas para reforzar la seguridad del personal.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Seguridad y protección a los censistas

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, estableció una coordinación permanente con la Policía Nacional del Perú (PNP). En esa misma línea, se llevaron a cabo Mesas de Articulación Regional para la Seguridad del Personal Censista en las regiones de Lima, La Libertad, Moquegua, Tacna, Lambayeque, Ucayali y Piura, lideradas por el jefe del INEI.

Producto de estos encuentros, el INEI brindará a la PNP una programación semanal de visitas. ¿El objetivo? Los efectivos policiales podrán acompañar a los censistas en las zonas de mayor riesgo y así responder ante cualquier situación de alerta. Incluso, se viene gestionando la suscripción de un convenio con el Ministerio del Interior para que los efectivos policiales en sus días de franco, puedan brindar seguridad a los censistas a nivel nacional.

<em>El INEI implementó seguimiento en tiempo real para monitorear la ubicación de los censistas. Fuente: Difusión.</em>

El INEI implementó seguimiento en tiempo real para monitorear la ubicación de los censistas. Fuente: Difusión.

Acciones para prevenir incidentes

Con el objetivo de reforzar la seguridad de los censistas, —en coordinación con la PNP—el jefe del INEI implementó una serie de acciones adicionales para prevenir posibles incidentes:

  • Línea telefónica directa para reportar incidencias durante el trabajo de campo. Esto permitirá el apoyo policial de forma oportuna.
  • Seguimiento en tiempo real a todos los censistas—desde el Centro de Monitoreo de los Censos Nacionales 2025—para conocer la ubicación exacta del personal durante sus recorridos.

Asimismo, en cada región del país, se garantizará las condiciones de seguridad y protección a los censistas. Sobre todo, en las zonas consideradas de alto riesgo.

Los Censos Nacionales 2025 continúan desarrollándose con normalidad a lo largo de todo el país. Tras cumplirse el primer mes de la actividad, se ha resaltado—y alentado— la participación de la ciudadanía. Después de todo, los resultados de este proceso serán necesarios para la elaboración de políticas públicas en beneficio de todo el país.

[CONTENIDO PATROCINADO]

Notas relacionadas
Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

LEER MÁS
Comunidades indígenas participarán en los Censos Nacionales 2025 con una cédula especial del INEI

Comunidades indígenas participarán en los Censos Nacionales 2025 con una cédula especial del INEI

LEER MÁS
Censista llega en bote para cumplir con su trabajo y redes lo bautizan como el “Aquaman del INEI”

Censista llega en bote para cumplir con su trabajo y redes lo bautizan como el “Aquaman del INEI”

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

LEER MÁS
En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

LEER MÁS
Peruana queda varada en calle de Italia por problemas con equipaje durante viaje: "Necesito irme a mi país"

Peruana queda varada en calle de Italia por problemas con equipaje durante viaje: "Necesito irme a mi país"

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alerta sanitaria: Digemid retira antibiótico inyectable usado en pacientes con diabetes por riesgo de partículas contaminantes

FPF sorprende y designa a Manuel Barreto como DT de la selección peruana en reemplazo de Óscar Ibáñez: "Lo respaldamos plenamente"

Trump y Xi Jinping definen futuro de TikTok por llamada telefónica y pactan encuentro presencial en cumbre de la APEC 2025

Sociedad

Alerta sanitaria: Digemid retira antibiótico inyectable usado en pacientes con diabetes por riesgo de partículas contaminantes

Pacientes con cáncer alertan riesgo de posible recorte de más de S/110 millones en fondos para 2026

La transitada avenida de 1.6 km que une Lima y Callao y será renovada por más de S/6 millones: se recorre en menos de 10 minutos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Junta Nacional de Justicia aparta a Francisco Távara del debate sobre la suspensión de Delia Espinoza

Crisis en el Ministerio Público: JNJ deja al voto la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

'Chibolín' seguíra en prisión: Inpe anuncia que no procede excarcelación de Andrés Hurtado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota