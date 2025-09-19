INEI refuerza seguridad de censistas con apoyo de la Policía Nacional a nivel nacional

PNP brinda acompañamiento en zonas de riesgo para garantizar la seguridad del personal censista. Fuente: Difusión.

PNP brinda acompañamiento en zonas de riesgo para garantizar la seguridad del personal censista. Fuente: Difusión.

En el marco de los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, son miles los censistas que recorren el país con el objetivo de conocer la identidad y situación de los ciudadanos peruanos.

Desde ataques de perros hasta robos de tablets, el INEI ha adoptado medidas rigurosas para reforzar la seguridad del personal.

Seguridad y protección a los censistas

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, estableció una coordinación permanente con la Policía Nacional del Perú (PNP). En esa misma línea, se llevaron a cabo Mesas de Articulación Regional para la Seguridad del Personal Censista en las regiones de Lima, La Libertad, Moquegua, Tacna, Lambayeque, Ucayali y Piura, lideradas por el jefe del INEI.

Producto de estos encuentros, el INEI brindará a la PNP una programación semanal de visitas. ¿El objetivo? Los efectivos policiales podrán acompañar a los censistas en las zonas de mayor riesgo y así responder ante cualquier situación de alerta. Incluso, se viene gestionando la suscripción de un convenio con el Ministerio del Interior para que los efectivos policiales en sus días de franco, puedan brindar seguridad a los censistas a nivel nacional.

El INEI implementó seguimiento en tiempo real para monitorear la ubicación de los censistas. Fuente: Difusión.

Acciones para prevenir incidentes

Con el objetivo de reforzar la seguridad de los censistas, —en coordinación con la PNP—el jefe del INEI implementó una serie de acciones adicionales para prevenir posibles incidentes:

Línea telefónica directa para reportar incidencias durante el trabajo de campo. Esto permitirá el apoyo policial de forma oportuna.

directa para reportar incidencias durante el trabajo de campo. Esto permitirá el apoyo policial de forma oportuna. Seguimiento en tiempo real a todos los censistas—desde el Centro de Monitoreo de los Censos Nacionales 2025—para conocer la ubicación exacta del personal durante sus recorridos.

Asimismo, en cada región del país, se garantizará las condiciones de seguridad y protección a los censistas. Sobre todo, en las zonas consideradas de alto riesgo.

Los Censos Nacionales 2025 continúan desarrollándose con normalidad a lo largo de todo el país. Tras cumplirse el primer mes de la actividad, se ha resaltado—y alentado— la participación de la ciudadanía. Después de todo, los resultados de este proceso serán necesarios para la elaboración de políticas públicas en beneficio de todo el país.

