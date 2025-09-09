Comunidades indígenas participarán en los Censos Nacionales 2025 con una cédula especial del INEI

Las preguntas están orientadas a fortalecer el desarrollo de las comunidades indígenas en todo el país. Fuente: Difusión INEI.

Propio de un país diverso étnica y culturalmente, existen diversas opiniones en torno a un solo tema. En tal sentido, es parte fundamental de un Gobierno conocer la situación en la que se encuentran —muy aparte de la capital—, todas las regiones y comunidades a lo largo del Perú.

Por lo mismo, una vez más, la décima edición de los Censos Nacionales 2025 contará con una subsección dirigida a las Comunidades Indígenas. ¿Formas parte de este sector? Conoce todo lo que necesitas saber sobre el censo nacional de comunidades indígenas.

Pueblos indígenas forman parte de los Censos 2025

Toda comunidad nativa —asentada mayoritariamente en la región Selva—, y comunidad campesina ubicada principalmente en los Andes, forma parte de esta actividad estadística. De acuerdo con el cronograma del INEI, el proceso de censado tendrá una duración estimada de dos meses, contando desde septiembre hasta octubre de 2025.

El objetivo central del Censo Nacional de Comunidades Indígenas 2025 es recolectar información estadística para la elaboración de planes integrales de desarrollo en las comunidades. A la par, el Censo Nacional servirá para:

Actualizar el directorio de comunidades nativas y campesinas existentes en el territorio nacional a nivel de Costa, Sierra y Selva, así como departamental, provincial y distrital.

Disponer de información sobre la organización comunal (situación de las tierras, acceso a recursos naturales, infraestructura y equipamiento).

Recopilar información sobre las actividades económicas.

Conocer el estado de los servicios de salud, educación y comunicación con los que cuentan.

Brindar información sobre las vías de acceso y medios de transporte existentes en la comunidad.

Soy parte de una comunidad indígena: ¿Qué preguntas me harán en el Censo?

A diferencia de la cartilla general conformada por cinco secciones, la cédula censal del Censo Nacional de Comunidades Indígenas está dividida en 12 secciones clave:

Localización, lugar de empadronamiento y tipo de Comunidad: Información geográfica y censal sobre la localidad.

Información geográfica y censal sobre la localidad. Datos de la autoridad de la Comunidad: Información sobre el/la Presidente/a, Jefe/a o Apu. Datos personales, años en el cargo, lugar de residencia y participación en proyectos comunales.

Información sobre el/la Presidente/a, Jefe/a o Apu. Datos personales, años en el cargo, lugar de residencia y participación en proyectos comunales. Características de la comunidad: Idiomas o lenguas habladas, el/los pueblo/s indígena/s al que pertenece, localidades que lo conforman, existencia de sitios arqueológicos o lugares sagrados, y problemas sociales presentes.

Idiomas o lenguas habladas, el/los pueblo/s indígena/s al que pertenece, localidades que lo conforman, existencia de sitios arqueológicos o lugares sagrados, y problemas sociales presentes. Organización de la comunidad: Reconocimiento legal por el Estado, inscripción en registros públicos, existencia de estatutos comunales, padrón comunal y afiliación a organizaciones representativas.

Reconocimiento legal por el Estado, inscripción en registros públicos, existencia de estatutos comunales, padrón comunal y afiliación a organizaciones representativas. Situación de tierras de la Comunidad: Título de propiedad, georreferenciación territorial, ampliaciones de terreno, y conflictos por posesión de tierras o manejo del agua.

Título de propiedad, georreferenciación territorial, ampliaciones de terreno, y conflictos por posesión de tierras o manejo del agua. Recursos naturales, equipamiento, servicios, infraestructura, otros servicios y medio de transportes: Preguntas sobre equipamiento, servicios de comunicación, recursos naturales disponibles y medios de transporte utilizados.

Preguntas sobre equipamiento, servicios de comunicación, recursos naturales disponibles y medios de transporte utilizados. Organizaciones de base y programas sociales: Existencia de comités comunales, clubes, rondas campesinas y acceso a programas sociales estatales.

Existencia de comités comunales, clubes, rondas campesinas y acceso a programas sociales estatales. Educación: Existencia de Instituciones Educativas, niveles que imparte, idioma o lengua de enseñanza, características de los docentes y servicios básicos. También se evalúa la presencia de violencia en el entorno educativo.

Existencia de Instituciones Educativas, niveles que imparte, idioma o lengua de enseñanza, características de los docentes y servicios básicos. También se evalúa la presencia de violencia en el entorno educativo. Salud y medicina tradicional: Disponibilidad de establecimientos de salud, sector al que pertenecen, servicios básicos, dotación de personal, enfermedades comunes y prácticas ancestrales.

Disponibilidad de establecimientos de salud, sector al que pertenecen, servicios básicos, dotación de personal, enfermedades comunes y prácticas ancestrales. Características económicas de la Comunidad: Actividades productivas principales, productos destacados, asistencia técnica recibida y dificultades en el desarrollo económico.

Actividades productivas principales, productos destacados, asistencia técnica recibida y dificultades en el desarrollo económico. Migración de la Comunidad: Datos sobre personas que han migrado o retornado, causas de migración, número de familias con segunda residencia y pérdida de prácticas tradicionales.

Datos sobre personas que han migrado o retornado, causas de migración, número de familias con segunda residencia y pérdida de prácticas tradicionales. Datos del/de los Informante/s: Registra los datos de las personas que brindaron la información censal.

Conocer la opinión de todos los peruanos es parte esencial de los Censos Nacionales 2025. Por ello, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ha desarrollado la campaña #TodosSumamosPerú.

Formar parte de esta actividad no sólo refleja la riqueza cultural de nuestro país, sino que también garantiza que las decisiones de política pública incluyan las distintas realidades.

