Mundo

Panamá niega presencia constante del Clan del Golfo en la frontera, pero reporta "presión" de grupos colombianos

En 2025, Panamá ha incautado 118,6 toneladas de drogas, con un significativo decomiso de 13.500 kilos en noviembre, en colaboración con Estados Unidos y Colombia.

En los últimos dos años las incautaciones en puertos del Caribe panameño aumentó considerablemente. Foto: AFP.
En los últimos dos años las incautaciones en puertos del Caribe panameño aumentó considerablemente. Foto: AFP.

Panamá descartó la "presencia permanente" del Clan del Golfo en su territorio fronterizo, aunque admitió un aumento en la presión de los grupos criminales colombianos en la zona. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, afirmó que, a pesar de las actividades del cártel, no existen bases fijas, aunque los criminales sí han estado avanzando en áreas cercanas a los puntos de control binacionales entre ambos países. Esta declaración se dio durante la presentación del balance operativo de su cartera en la ciudad de Colón.

El aumento en la producción de drogas en Colombia, especialmente en lo que respecta a la cocaína, fue señalado por Ábrego como uno de los principales desafíos de Panamá durante el 2025. Este incremento ha intensificado la actividad de las organizaciones criminales en las fronteras y las rutas cercanas, ejerciendo presión sobre las comunidades y el control de las autoridades panameñas.

El Clan del Golfo, conocido por su vínculo con el narcotráfico y otras actividades ilícitas como la minería ilegal y el tráfico de migrantes, ha incrementado sus operaciones en la inhóspita selva del Darién, en la frontera colombo-panameña. Se les ha atribuido la colocación de minas antipersonas en zonas de control compartidas por el ejército colombiano y la policía panameña.

Incautaciones históricas durante el 2025

En 2025, las autoridades panameñas incautaron 118,6 toneladas de drogas, incluyendo un decomiso histórico de 13.500 kilos en noviembre, gracias a la colaboración con Estados Unidos y Colombia.

Este esfuerzo se suma a las más de 360 toneladas de drogas confiscadas desde 2023, principalmente cocaína, que llega a Panamá desde Colombia, con destino a Estados Unidos, su principal consumidor. Panamá, como puerta de entrada de narcóticos en Centroamérica, se enfrenta a una creciente presión por parte de los cárteles de la región.

A pesar de ser tradicionalmente un punto de tránsito hacia Norteamérica, en los últimos dos años las incautaciones en puertos del Caribe panameño aumentó considerablemente, con droga destinada a mercados europeos como Bélgica, Francia, España y el Reino Unido.

Diversificación del narcotráfico

Este cambio de rutas refleja la creciente diversificación de los destinos del narcotráfico, que busca nuevas rutas ante los esfuerzos de las autoridades por interceptar cargamentos hacia Estados Unidos. El aumento de incautaciones en el Caribe destaca la presión creciente sobre las fuerzas de seguridad panameñas.

El panorama internacional también está marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico oriental, destinado a atacar embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Este esfuerzo generó controversias, especialmente con Venezuela, que acusa a Estados Unidos de utilizar estas operaciones para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro.

Además, el gobierno colombiano y el Clan del Golfo acordaron continuar las conversaciones para el desarme de este grupo criminal y la pacificación de los territorios que controla, una medida que busca reducir la violencia y el narcotráfico en la región.

