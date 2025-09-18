HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Nueva América reanudará su servicio tras resolver problemas "internos": habían denunciado ser víctimas de extorsión

Martín Valeriano, presidente de Anitra, indicó que la empresa Nueva América ya habría "transado con las bandas criminales". La compañía indicó que este jueves 18 de setiembre volverá a operar.

Nueva América paralizó sus operaciones por extorsión pero anunciaron que volverán a operar nuevamente.
Nueva América paralizó sus operaciones por extorsión pero anunciaron que volverán a operar nuevamente. | Foto: composición LR | difusión

La empresa de transportes Nueva América emitió un comunicado para informar que reanudará sus operaciones desde el jueves 18 de setiembre de 2025, tras resolver "de forma interna" la situación que ocasionó la suspensión de sus servicios. Cabe señalar que, la compañía paralizó sus labores debido a que los trabajadores son víctimas de extorsión y tras el asesinato de uno de sus conductores en el distrito de San Juan de Miraflores.

Acerca de dicha decisión de los transportistas de Nueva América, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas de Perú, señaló que dicha empresa se "ha sometido a las bandas criminales".

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

"Ya han arreglado. Nueva América es una de las empresas que hasta el momento, como se dice de manera criolla, ya tranzó con las bandas para permitir que labores sus unidades. Esperemos que no venga otra banda más a extorsionarlo, porque va a tener problemas. Ya no solo está cobrando una sola banda a las empresas de transportes sino hasta dos o tres. En este caso yo no sé si es la segunda a la tercera banda que están extorsionando pero de alguna manera ya ha transado con esta banda criminal que ha pedido su cupo y estar de acuerdo con los pagos que realizará la empresa", manifestó.

PUEDES VER: Al menos 41 transportistas fueron asesinados por las extorsiones: choferes y cobradores trabajan bajo amenazas

lr.pe

Nueva América anuncia la reanudación de su servicio

La compañía Nueva América indicó que sus buses de transporte público nuevamente ofrecerán servicios de viaje y agradeció a los ciudadanos, que son usuarios de la Ruta 1180, la "comprensión y paciencia". "Nos complace informarles que, tras haber solucionado de forma interna la situación que nos obligó a detener temporalmente el servicio de la Ruta 1180, nuestras unidades reanudarán sus operaciones a partir de mañana, jueves 18/09/20255", informó.

Además, señaló que los peruanos y extranjeros que utilicen su medio de transporte para acudir de un lugar a otro pueden utilizar su tarjeta "movilízate", sin ningún inconveniente.

Asesinan a chofer de Nueva América en SJM

El lunes 8 de setiembre, un conductor de la empresa Nueva América fue asesinado a balazos en el distrito de SJM. El hecho ocurrió cuando el conductor iniciaba su ruta y el vehículo se encontraba con pasajeros a bordo. De acuerdo a la información preliminar, unos sujetos subieron a la unidad y dispararon contra el trabajador.

Tras este lamentable suceso, los choferes de la empresa lamentaron la muerte de su compañero. "Era un buen compañero, un buen conductor. Todos vamos lo vamos a extrañar. Acá tenía como 4 años trabajando", dijo uno de ellos, quien también reveló que Nueva América es extorsionada desde hace dos años. "Tememos por nuestras vidas", añadió.

PUEDES VER: El Rápido pagaba S/300.000 a 5 bandas para no ser atacados, pero nueva organización asesinó a chofer en Los Olivos

lr.pe

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Asesinan a chofer de la línea ‘Nueva América’ en SJM frente a pasajeros que iban a bordo

Asesinan a chofer de la línea ‘Nueva América’ en SJM frente a pasajeros que iban a bordo

LEER MÁS
Choferes de Nueva América piden ayuda al Mininter tras muerte de compañero: "Cumplimos con los pagos, pero nos siguen matando"

Choferes de Nueva América piden ayuda al Mininter tras muerte de compañero: "Cumplimos con los pagos, pero nos siguen matando"

LEER MÁS
Empresa de chofer asesinado en SJM pagaba por extorsiones, aseguran compañeros: “¿Dónde está el dinero?”

Empresa de chofer asesinado en SJM pagaba por extorsiones, aseguran compañeros: “¿Dónde está el dinero?”

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka hoy, miércoles 17 de septiembre: revisa aquí el resultado y números ganadores del Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka hoy, miércoles 17 de septiembre: revisa aquí el resultado y números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Corte de luz del 18 al 20 de septiembre en Lambayeque: revisa distritos y horarios afectados, según Ensa

Corte de luz del 18 al 20 de septiembre en Lambayeque: revisa distritos y horarios afectados, según Ensa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Sociedad

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

Sorteo de La Tinka del miércoles 17 de septiembre: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

Corte de agua en Lima hoy, 17 de septiembre: horarios de Sedapal y zonas afectadas según distritos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota