Nueva América reanudará su servicio tras resolver problemas "internos": habían denunciado ser víctimas de extorsión

La empresa de transportes Nueva América emitió un comunicado para informar que reanudará sus operaciones desde el jueves 18 de setiembre de 2025, tras resolver "de forma interna" la situación que ocasionó la suspensión de sus servicios. Cabe señalar que, la compañía paralizó sus labores debido a que los trabajadores son víctimas de extorsión y tras el asesinato de uno de sus conductores en el distrito de San Juan de Miraflores.

Acerca de dicha decisión de los transportistas de Nueva América, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas de Perú, señaló que dicha empresa se "ha sometido a las bandas criminales".

"Ya han arreglado. Nueva América es una de las empresas que hasta el momento, como se dice de manera criolla, ya tranzó con las bandas para permitir que labores sus unidades. Esperemos que no venga otra banda más a extorsionarlo, porque va a tener problemas. Ya no solo está cobrando una sola banda a las empresas de transportes sino hasta dos o tres. En este caso yo no sé si es la segunda a la tercera banda que están extorsionando pero de alguna manera ya ha transado con esta banda criminal que ha pedido su cupo y estar de acuerdo con los pagos que realizará la empresa", manifestó.

Nueva América anuncia la reanudación de su servicio

La compañía Nueva América indicó que sus buses de transporte público nuevamente ofrecerán servicios de viaje y agradeció a los ciudadanos, que son usuarios de la Ruta 1180, la "comprensión y paciencia". "Nos complace informarles que, tras haber solucionado de forma interna la situación que nos obligó a detener temporalmente el servicio de la Ruta 1180, nuestras unidades reanudarán sus operaciones a partir de mañana, jueves 18/09/20255", informó.

Además, señaló que los peruanos y extranjeros que utilicen su medio de transporte para acudir de un lugar a otro pueden utilizar su tarjeta "movilízate", sin ningún inconveniente.

Asesinan a chofer de Nueva América en SJM

El lunes 8 de setiembre, un conductor de la empresa Nueva América fue asesinado a balazos en el distrito de SJM. El hecho ocurrió cuando el conductor iniciaba su ruta y el vehículo se encontraba con pasajeros a bordo. De acuerdo a la información preliminar, unos sujetos subieron a la unidad y dispararon contra el trabajador.

Tras este lamentable suceso, los choferes de la empresa lamentaron la muerte de su compañero. "Era un buen compañero, un buen conductor. Todos vamos lo vamos a extrañar. Acá tenía como 4 años trabajando", dijo uno de ellos, quien también reveló que Nueva América es extorsionada desde hace dos años. "Tememos por nuestras vidas", añadió.

