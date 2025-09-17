ATU envía al depósito a una cúster “calavera” con 38 años de antigüedad y más de S/600.000 en multas

Era un peligro en las calles. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en un trabajo conjunto con la Municipalidad de La Molina y la Policía Nacional, envió al depósito a un vehículo de transporte informal, conocida como ‘cúster calavera’ que realizaba el servicio de transporte de personas en condiciones deplorables, sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), con el conductor sin brevete y tenía multas de más de medio millón de soles.

La unidad, de placa M1N-755 y con 38 años de antigüedad, fue intervenida en la cuadra 60 de la av. Javier Prado. Cubría la ruta entre la zona de Ceres, en el distrito de Ate, y la av. La Molina.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

Brindaba el servicio en pésimas condiciones de seguridad a los usuarios. Al interior tenía asientos en mal estado, ventanas rotas, paneles interiores de cartón y triplay, cables expuestos, faros rotos, entre otros aspectos.

Se suma a ello que la placa de rodaje de la unidad era una réplica de la original elaborada con madera. Además, la unidad tiene un historial de 32 multas emitidas por la ATU, todas por brindar el servicio sin autorización, que en conjunto suman más de S/600 000.

Durante la intervención, allegados al conductor se enfrentaron al personal de fiscalización de la ATU y de la Municipalidad de La Molina a fin de evitar el traslado del vehículo al depósito sin lograr su cometido.

254 unidades al depósito en setiembre

Durante las dos primeras semanas de fiscalización en el mes de setiembre, la ATU realizó 164 operativos en varios distritos de Lima en el que se han se han enviado al depósito a 254 unidades. De estas unidades, 112 acumulan multas por más de 5 millones de soles. Asimismo, se detectó que 99 conductores manejaban sin brevete.