HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'
Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      
Sociedad

Dos homicidios en las últimas 24 horas

Según el conteo diario de La República, hasta el 16 de septiembre iban 5.246 asesinatos, a los cuales se suman 2 víctimas más en el gobierno de Boluarte: 5.248.


Crímenes ocurrieron en Ventanilla y Piura.
Crímenes ocurrieron en Ventanilla y Piura. | Fuente: Maribel Mendo y Marcia Chahua / La República. | Créditos: composición LR/Sullana Noticias.

Un falso repartidor perpetuó un nuevo asesinato en Ventanilla, mientras que, en Piura, un joven mototaxista fue acribillado mientras trabajaba. Continúan los crímenes a nivel nacional, pese a las estrategias de seguridad que se anuncian desde el Ejecutivo. Hasta la fecha, 5.248 personas han sido asesinadas, según el conteo diario que realiza La República.

Puedes ver: Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

lr.pe

Ventanilla: sicario disfrazado de repartidor asesina a un hombre y deja otro herido

Un ataque armado en el pasaje Esmeralda, urbanización Copemar, en Ventanilla, dejó como saldo un hombre muerto y otro herido, según informó la Policía Nacional. De acuerdo con los primeros reportes, el agresor se hizo pasar por repartidor de delivery para acercarse a las víctimas y dispararles en plena vía pública.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Tras cometer el crimen, el sicario huyó en motocicleta con rumbo desconocido. La víctima mortal fue identificada como Kenny Pitter Campos Codarlupo (32), conocido con el alias de “Gordo Kenny”. El hombre que resultó herido fue trasladado de emergencia a un hospital de la zona, donde permanece con pronóstico reservado.

Puedes ver: Madre es asesinada delante de su hijo en San Juan de Lurigancho: crimen vinculado a préstamo de dinero

lr.pe

Piura: asesinan de varios disparos a mototaxista

Jhonny Darlin Flores Peña, de 22 años, fue asesinado mientras trabajaba en la provincia de Sullana, en Piura. La víctima, que se desempañaba como mototaxista, conducía su vehículo por la urbanización popular Miraflores, cuando, según testigos, fue interceptado por tres sujetos, que le dispararon a quemarropa.

Uno de las balas impactó en el cráneo de Jhonny, lo que causó su muerte al instante. Hasta el lugar llegaron familiares, quienes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor y revelaron que la víctima deja una menor en la orfandad.

Asimismo, personal de Criminalística llegó al lugar para iniciar con la recopilación de evidencias. Se conoció que el occiso no presenta denuncias ni antecedentes. Al respecto, los deudos indicaron desconocer el móvil del ataque y piden que se investigue si se trató de una confusión o un intento de robo.

Notas relacionadas
Piura: mototaxista es asesinado de varios disparos mientras trabajaba

Piura: mototaxista es asesinado de varios disparos mientras trabajaba

LEER MÁS
Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

LEER MÁS
República Dominicana: estadounidense es acuchillado en lujoso resort y mujer haitiana es la sospechosa principal

República Dominicana: estadounidense es acuchillado en lujoso resort y mujer haitiana es la sospechosa principal

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima: reportan demora de trenes y largas colas por fallas técnicas

Línea 1 del Metro de Lima: reportan demora de trenes y largas colas por fallas técnicas

LEER MÁS
Joven peruano que migró a España por un mejor futuro muere sepultado en explosión de local sin licencia en Madrid

Joven peruano que migró a España por un mejor futuro muere sepultado en explosión de local sin licencia en Madrid

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Sociedad

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

Sorteo de La Tinka del miércoles 17 de septiembre: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

Corte de agua en Lima hoy, 17 de septiembre: horarios de Sedapal y zonas afectadas según distritos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota