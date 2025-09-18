Dos homicidios en las últimas 24 horas

Crímenes ocurrieron en Ventanilla y Piura. | Fuente: Maribel Mendo y Marcia Chahua / La República. | Créditos: composición LR/Sullana Noticias.

Un falso repartidor perpetuó un nuevo asesinato en Ventanilla, mientras que, en Piura, un joven mototaxista fue acribillado mientras trabajaba. Continúan los crímenes a nivel nacional, pese a las estrategias de seguridad que se anuncian desde el Ejecutivo. Hasta la fecha, 5.248 personas han sido asesinadas, según el conteo diario que realiza La República.

Ventanilla: sicario disfrazado de repartidor asesina a un hombre y deja otro herido

Un ataque armado en el pasaje Esmeralda, urbanización Copemar, en Ventanilla, dejó como saldo un hombre muerto y otro herido, según informó la Policía Nacional. De acuerdo con los primeros reportes, el agresor se hizo pasar por repartidor de delivery para acercarse a las víctimas y dispararles en plena vía pública.

Tras cometer el crimen, el sicario huyó en motocicleta con rumbo desconocido. La víctima mortal fue identificada como Kenny Pitter Campos Codarlupo (32), conocido con el alias de “Gordo Kenny”. El hombre que resultó herido fue trasladado de emergencia a un hospital de la zona, donde permanece con pronóstico reservado.

Piura: asesinan de varios disparos a mototaxista

Jhonny Darlin Flores Peña, de 22 años, fue asesinado mientras trabajaba en la provincia de Sullana, en Piura. La víctima, que se desempañaba como mototaxista, conducía su vehículo por la urbanización popular Miraflores, cuando, según testigos, fue interceptado por tres sujetos, que le dispararon a quemarropa.

Uno de las balas impactó en el cráneo de Jhonny, lo que causó su muerte al instante. Hasta el lugar llegaron familiares, quienes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor y revelaron que la víctima deja una menor en la orfandad.

Asimismo, personal de Criminalística llegó al lugar para iniciar con la recopilación de evidencias. Se conoció que el occiso no presenta denuncias ni antecedentes. Al respecto, los deudos indicaron desconocer el móvil del ataque y piden que se investigue si se trató de una confusión o un intento de robo.