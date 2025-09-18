HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'
Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      Maju Mantilla renuncia EN VIVO a 'Arriba Mi Gente'      
Judicialidad

Gobierno Regional y Corte de Piura suscriben convenio para futura construcción del Módulo Básico de Justicia de Castilla

El Gobierno Regional de Piura y la Corte Superior de Justicia de Piura firmaron un convenio para construir el Módulo Básico de Justicia en el distrito de Castilla, mejorando el acceso a la justicia.

El proyecto se enfocará en el “Mejoramiento y ampliación de los servicios de administración de justicia”. Fuente: Difusión.
El proyecto se enfocará en el “Mejoramiento y ampliación de los servicios de administración de justicia”. Fuente: Difusión.

A fin de concentrar en un solo lugar el servicio de justicia en una zona accesible y garantizar de esta manera el acceso a la justicia de la población del distrito de Castilla, los titulares del Gobierno Regional, Luis Neyra León; y la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro; suscribieron un convenio de cooperación para la futura construcción de lo que será el Módulo Básico de Justicia de Castilla.

Por medio de este convenio, el Gobierno Regional de Piura elaborará el expediente técnico y se encargará de la ejecución del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación de los servicios de administración de justicia en la sede judicial de Castilla”.

Durante la firma del convenio, el titular de la Corte de Piura agradeció la cooperación del Gobierno Regional de Piura, destacando que durante muchos años el servicio judicial en Castilla se ha visto separado por el facto inmobiliario, contando solo con un local propio que se encuentra en una zona alejada para la mayor parte de castellanos.

“Con este proyecto, que es uno de los más importantes en la Corte Superior de Justicia de Piura, le estaremos brindando acceso a la ciudadanía a una justicia oportunidad y sobre todo cercana, que es lo más importante para nosotros como autoridades, teniendo siempre presente que el fin de nuestras acciones son los usuarios del servicio de justicia”, afirmó Correa Castro.

La firma del convenio contó con la presencia de la vicegobernadora regional, Quemnedy Rojas Castillo; la gerente de Administración Distrital de la Corte de Piura, Doris Chunga Rojas; así como de los funcionarios de la institución judicial; Juny Castillo Alvarado, César Montero Sarango y Carmen Labán Gonzales.

Cabe destacar que, en la actualidad el distrito de Castilla cuenta con seis órganos jurisdiccionales, quienes vienen prestando el servicio de justicia en tres locales, siendo uno de ellos propio y los otros dos alquilados, lo cual genera dificultad a los justiciables para acceder a este servicio.

Notas relacionadas
Joven que padece de esquizofrenia y depresión lleva siete días desaparecido: familia pide intensificar búsqueda

Joven que padece de esquizofrenia y depresión lleva siete días desaparecido: familia pide intensificar búsqueda

LEER MÁS
Piura: mototaxista es asesinado de varios disparos mientras trabajaba

Piura: mototaxista es asesinado de varios disparos mientras trabajaba

LEER MÁS
Hombre fallece tras ser apuñalado durante gresca en Piura: crimen ocurrió a pocos metros de su casa

Hombre fallece tras ser apuñalado durante gresca en Piura: crimen ocurrió a pocos metros de su casa

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial fortalece la formación de Jueces de Paz en temas de violencia contra la mujer y grupo familiar

Poder Judicial fortalece la formación de Jueces de Paz en temas de violencia contra la mujer y grupo familiar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Judicialidad

Unidad de Flagrancia asegura prisión efectiva y sanción comunitaria para dos sujetos involucrados en caso de violación de domicilio

Módulo Judicial de la Corte de Lambayeque promueve crianza sin violencia en padres de familia de La Victoria

Ley N.° 30299: magistrados de Lambayeque refuerzan conocimientos para impartir justicia en procesos vinculados a armas y municiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota