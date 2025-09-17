HOYSuscripcion LR Focus

Retiro AFP: Comisión de Economía aprueba octava liberación de fondos de hasta 4 UIT
Sociedad

Piura: mototaxista es asesinado de varios disparos mientras trabajaba

Jhony Flores, de 22 años, recibió tres impactos de bala mientras se desplazaba en su vehículo. Crimen ocurrió en Sullana. La víctima deja una hija en la orfandad.

Policía llegó al lugar de los hechos para investigar el caso. Foto: Sullana Noticias
Policía llegó al lugar de los hechos para investigar el caso. Foto: Sullana Noticias

La mañana de este miércoles 17 de septiembre un joven padre de familia fue ultimado de varios disparos mientras trabajaba como mototaxista en la provincia de Sullana, en la región de Piura. El fallecido deja una menor de edad en estado de orfandad.

Según narraron sus familiares, Jhony Flores, de 22 años, habría salido temprano en la mañana en su mototaxi color azul, con placa de rodaje 23814K. La víctima ofrecía el servicio de transporte.

Flores se movilizaba con su vehículo por la urbanización popular Miraflores del Chira, en el sector este de Sullana, cuando fue interceptado por sus asesinos. Estos habrían disparado al menos tres veces en su contra. Uno de los proyectiles impactó a la altura del cráneo de la víctima, lo que habría causado su muerte de forma instantánea.

PUEDES VER: Hombre fallece tras ser apuñalado durante gresca en Piura: crimen ocurrió a pocos metros de su casa

Trascendió que Flores, quien vivía junto a su esposa y su hija en el distrito de Bellavista, no tenía antecedentes policiales ni denuncias.

Hasta el lugar llegó personal del Departamento de Investigación Criminal de Sullana a recopilar la evidencia para dar con el móvil y los autores tras este nuevo asesinato.

El dato

Esta es la segunda muerte que se registra en la provincia de Sullana en lo que va de la semana. La mañana del día lunes fue asesinado a cuchillazos el poblador David Arias en el asentamiento humano Villa Primavera.

