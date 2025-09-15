Óscar Arriola asumirá cargo de Comandante General de la PNP tras suspensión de Víctor Zanabria

El teniente general Óscar Arriola asumirá la comandancia general de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras la suspensión de Víctor Zanabria, quien fue apartado de sus funciones por decisión judicial mientras se le investiga por presuntos actos de corrupción relacionados con el caso conocido como 'Policías Albañiles'.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La suspensión, dictada por un plazo de 18 meses, busca garantizar el desarrollo de las indagaciones sobre el presunto uso indebido de efectivos policiales en trabajos de construcción, lo que compromete a Zanabria en posibles delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

En cumplimiento de la normativa interna de la PNP, el jefe del Estado Mayor asume la comandancia de manera interina cuando el titular queda impedido de ejercer funciones. Por ello, Arriola, como número dos de la institución, tomará el mando de forma inmediata para asegurar la continuidad de las operaciones policiales.

Óscar Arriola defendió la millonaria compra de autos Audi para altos mandos de la PNP

En agosto pasado, Óscar Arriola justificó la polémica adquisición de automóviles Audi para los altos mandos de la Policía, señalando que los oficiales de su rango viven bajo constante amenaza y requieren vehículos de buen rendimiento para desplazarse con seguridad. Sostuvo además que no se trataba de una decisión personal de los generales, sino del resultado de procesos de licitación pública.

“Por las características de seguridad, porque nosotros, los generales, yo te demuestro que estamos amenazados ya. Y necesitamos un vehículo de performance para poder desplazarnos. (...) Los vehículos de todos los años son de alta gama, o sea, de la mejor performance que tienen y eso es una situación por todos los años”, declaró vía RPP.

PUEDES VER: Colectivos ciudadanos y jóvenes llaman a marcha contra Dina Boluarte y el Congreso para este 20 y 21 de septiembre

Según Arriola, la presencia de esta marca en la institución no es reciente, ya que desde 2016 las convocatorias para la compra de vehículos han tenido como proveedor recurrente a Audi, por ofrecer precios competitivos frente a otras compañías. Remarcó que las unidades no son de propiedad privada de los oficiales, sino bienes que permanecen dentro del patrimonio del Estado.

La compra despertó fuertes críticas porque se financió con recursos que debían cubrir la atención médica de policías y las pensiones de personal en retiro. Para diversos sectores, la adquisición de estos autos de lujo, mientras persisten carencias en equipos básicos, como chalecos antibalas, refleja las prioridades equivocadas de la gestión policial.

Los vínculos de Óscar Arriola con Andrés Hurtado 'Chibolín' y el grupo extremista 'La Resistencia'

Óscar Arriola también es cuestionado por la condecoración que recibió de la revista VIP Diplomática, medio vinculado al conductor Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, quien afronta investigaciones por el presunto delito de tráfico de influencias, lavado de activos y cohecho, al ser señalado como intermediario en la devolución irregular de un cargamento de oro incautado y por recibir dinero para favorecer campañas de imagen institucional. Aunque Arriola intentó deslindar de la organización, se conoció que mantenía contacto en redes sociales con personas relacionadas con la revista, lo que debilitó sus argumentos.

A esto se suma una fotografía tomada en julio 2023, en la que Arriola aparece junto a Flor Contreras, militante del grupo extremista autodenominado La Resistencia. La imagen fue registrada durante un pasacalle por el aniversario de una unidad policial y confirmada por la propia integrante de dicho colectivo, conocido por hostigar a opositores políticos y periodistas.