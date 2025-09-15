HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venzuela
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venzuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venzuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venzuela     
Sociedad

Policía fallece tras ser confundido con delincuente por otro agente en operativo en Piura

El suboficial Luis Córdova, de la ORI, falleció tras recibir un disparo de un agente de la Divincri, quien lo habría confundido con un delincuente durante una intervención en el distrito de Castilla.


Policía continúa investigando el caso para determinar responsabilidades.
Policía continúa investigando el caso para determinar responsabilidades. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: Composición LR/Almendra Ruesta/difusión.

La mañana de este lunes 15 de septiembre falleció el suboficial identificado como Luis Córdova Códrova, quien se encontraba internado en un nosocomio de Piura tras recibir un disparo por parte de otro agente durante un operativo antidrogas, quien lo habría confundido con un delincuente.

Al respecto, el jefe de la Región Policial de Piura, Manuel Farías, evitó brindar declaraciones sobre este trágico incidente. La autoridad policial solo aseguró que "la Policía Nacional siempre está dispuesta a morir por la ciudadanía". Por otro lado, aseguró que se vienen realizando las investigaciones correspondientes.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

Puedes ver: Cinco homicidios en las últimas 24 horas

lr.pe

Confuso incidente

La intervención se llevó a cabo el último sábado en el asentamiento humano 28 de Julio del distrito de Castilla. El operativo fue ejecutado por efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes recibieron información de la Oficina Regional de Inteligencia (ORI), a la que pertenecía el efectivo fallecido.

Trascendió que el incidente se produjo cuando los agentes rodeaban la calle para ingresar a un inmueble donde operarían micro comercializadores de droga. Fue en este momento que Córdova apareció vestido de civil y armado, lo que habría generado la confusión del otro efectivo implicado. En sus primeras declaraciones, el responsable sostuvo que creyó que la víctima era un delincuente armado.

Córdova fue trasladado al hospital José Cayetano Heredia, donde fue sometido a una intervención quirúrgica; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció la mañana de este lunes.

El dato

Producto del operativo se detuvo a un ciudadano colombiano y a uno peruano. Además se incautó dos bolsas con marihuana, tres celulares y una balanza gramera.

Notas relacionadas
Confirman día no laborable el 24 de septiembre en esta región peruana: ¿qué fecha histórica se celebra y quiénes sí podrán descansar?

Confirman día no laborable el 24 de septiembre en esta región peruana: ¿qué fecha histórica se celebra y quiénes sí podrán descansar?

LEER MÁS
Cinco homicidios en las últimas 24 horas

Cinco homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Sábado trágico: trabajador fallece por incendio y cobradora de combi muere en accidente de tránsito

Sábado trágico: trabajador fallece por incendio y cobradora de combi muere en accidente de tránsito

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

LEER MÁS
Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

LEER MÁS
Machu Picchu podría perder su título de 'Maravilla del Mundo' por problemas en la gestión del turismo, advierte New7Wonders

Machu Picchu podría perder su título de 'Maravilla del Mundo' por problemas en la gestión del turismo, advierte New7Wonders

LEER MÁS
Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ricardo Gareca no es el único en lista para dirigir a Venezuela: el otro experimentado candidato que podría ganarle el puesto al 'Tigre'

El día que Keiko Fujimori anunció su apoyo a la reforma del sistema de pensiones: "Esto significa buenas noticias"

Accidente en la Vía de Evitamiento: penalista asegura que la responsabilidad es de la empresa Real Star

Sociedad

Accidente en la Vía de Evitamiento: penalista asegura que la responsabilidad es de la empresa Real Star

Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

Machu Picchu podría perder su título de 'Maravilla del Mundo' por problemas en la gestión del turismo, advierte New7Wonders

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

El día que Keiko Fujimori anunció su apoyo a la reforma del sistema de pensiones: "Esto significa buenas noticias"

Juliana Oxenford sobre audios de ministros de Boluarte: ¿Dónde está la renuncia de Santiváñez? ¿Dónde está la renuncia de Arana?

Vizcarra pide al Congreso censurar a Arana y Santiváñez tras difusión de audios "¿El pacto mafioso está por encima del país?"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota