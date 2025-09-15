Policía continúa investigando el caso para determinar responsabilidades. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: Composición LR/Almendra Ruesta/difusión.

Policía continúa investigando el caso para determinar responsabilidades. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: Composición LR/Almendra Ruesta/difusión.

La mañana de este lunes 15 de septiembre falleció el suboficial identificado como Luis Córdova Códrova, quien se encontraba internado en un nosocomio de Piura tras recibir un disparo por parte de otro agente durante un operativo antidrogas, quien lo habría confundido con un delincuente.

Al respecto, el jefe de la Región Policial de Piura, Manuel Farías, evitó brindar declaraciones sobre este trágico incidente. La autoridad policial solo aseguró que "la Policía Nacional siempre está dispuesta a morir por la ciudadanía". Por otro lado, aseguró que se vienen realizando las investigaciones correspondientes.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

Puedes ver: Cinco homicidios en las últimas 24 horas

Confuso incidente

La intervención se llevó a cabo el último sábado en el asentamiento humano 28 de Julio del distrito de Castilla. El operativo fue ejecutado por efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes recibieron información de la Oficina Regional de Inteligencia (ORI), a la que pertenecía el efectivo fallecido.

Trascendió que el incidente se produjo cuando los agentes rodeaban la calle para ingresar a un inmueble donde operarían micro comercializadores de droga. Fue en este momento que Córdova apareció vestido de civil y armado, lo que habría generado la confusión del otro efectivo implicado. En sus primeras declaraciones, el responsable sostuvo que creyó que la víctima era un delincuente armado.

Córdova fue trasladado al hospital José Cayetano Heredia, donde fue sometido a una intervención quirúrgica; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció la mañana de este lunes.

El dato

Producto del operativo se detuvo a un ciudadano colombiano y a uno peruano. Además se incautó dos bolsas con marihuana, tres celulares y una balanza gramera.