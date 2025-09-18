HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Jueza de la Unidad de Flagrancia de Piura ordena prisión preventiva para investigados por tenencia de explosivos

Jimy C.V. y Farik C.B. cumplirán nueve meses en el penal de Piura mientras se desarrolla su proceso judicial por delitos vinculados a materiales peligrosos.

Los detenidos fueron interceptados en una mototaxi azul con explosivos. Fuente: Difusión.
La jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, Pamela Martínez Requena, ordenó el internamiento preventivo para las dos personas que fueron detenidas el pasado 14 de setiembre en el sector de Alto de la Cruz de La Arena – Piura, a quienes se les investiga por el presunto delito de tenencia de materiales peligrosos – explosivos.

En consecuencia, Jimy C.V. y Farik C.B. serán internados provisionalmente por nueve meses en el penal de Piura, esto con el fin de asegurar su presencia durante el desarrollo del proceso judicial que afrontan.

Ambos fueron detenidos por personal policial cuando se desplazaban en una mototaxi azul. Durante el registro personal se les encontró material explosivo y tres teléfonos celulares.

