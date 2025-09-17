HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Hombre fallece tras ser apuñalado durante gresca en Piura: crimen ocurrió a pocos metros de su casa

La víctima fue atacada por su amigo, con quien minutos antes bebía licor, según comentaron algunos testigos.

La víctima había salido de su casa a compartir con un amigo, quien le quitó la vida. Foto: Composición LR
David Arias, un hombre de 30 años, perdió la vida tras ser acuchillado de forma violenta durante una gresca la mañana del último lunes 15 de septiembre, en Piura.

De acuerdo a lo narrado por vecinos de la zona, David Arias había estado consumiendo bebidas alcohólicas con su agresor. Entre ambos se habría producido una gresca que terminó con el apuñalamiento del hombre de 30 años.

PUEDES VER: Los Pulpos se enfrentan a grupo criminal ecuatoriano por la hegemonía en la zona de frontera, según jefe policial de Piura

Jorge Arias, padre de la víctima, narró que encontró a su hijo tirado desangrándose a pocos metros de su vivienda en el asentamiento humano Villa Primavera. Sus familiares lo trasladaron de emergencia a la posta médica local; sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas tuvo que ser derivado al nuevo Hospital de Sullana. Dos horas después de su internamiento perdió la vida.

Según los resultados de la necropsia, la víctima presentaba una laceración de la arteria renal derecha y un traumatismo abdominal por arma blanca, heridas que le causaron la muerte.

La familia pidió acelerar las investigaciones para dar con el responsable tras el sanguinario ataque. También solicitaron el apoyo económico de la población para poder costear el nicho donde será enterrada la víctima. Cualquier aporte se puede hacer llegar al número de Yape 964 298 941 a nombre de Annate Arias.

