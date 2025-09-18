UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ofrecerá un desayuno gratuito este viernes 19 de septiembre, repartiendo 1.000 panes con chicharrón en su campus. La actividad permitirá celebrar este platillo peruano, coronado como el campeón del 'Mundial de desayunos'.
- Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo
- Sorteo de La Tinka hoy, miércoles 17 de septiembre: revisa aquí el resultado y números ganadores del Pozo Millonario
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció que ofrecerá un desayuno especial este viernes 19 de septiembre, donde repartirá 1.000 panes con chicharrón, sándwich elegido como el campeón del 'Mundial de desayunos' en el torneo del creador de contenido Ibai Llanos. La actividad estará abierta a la comunidad estudiantil de la Decana de América, así también como docentes y personal administrativo.
El evento se realizará dentro del campus universitario de la UNMSM y tendrá un horario definido. Además, según precisó la institución educativa, los alumnos podrán acceder de formar gratuita a este beneficio presentando su DNI; en cambio, a los profesores y miembros del personal administrativo se les cobrará un monto de S/ 5 por cada porción.
TE RECOMENDAMOS
MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios
PUEDES VER: Un distrito de Lima regalará 15.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre: hora y lugar del evento
¿A qué hora iniciará el reparto de pan con chicharrón en la UNMSM?
Según la información publicada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) el evento gastronómico comenzará a las 7:00 a.m. Este llevará a cabo en el comedor universitario del campus.
"Porque nuestra gastronomía merece celebrarse en comunidad. Este viernes 19 de septiembre compartamos juntos un espacio de unión, amistad y orgullo por nuestra gastronomía peruana, disfrutando de un desayuno totalmente gratuito", se lee en la publicación.
PUEDES VER: Ibai Llanos prueba por primera vez pan con chicharrón y queda fascinado con su sabor: "Es normal que haya ganado el 'Mundial de desayunos'"
UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón. Foto: UNMSM
Cabe mencionar que, San Marcos no solo repartirá este desayuno bandera en el comedor del centro universitario, sino también Cangallo y Medicina Veterinaria. Estas son las raciones de pan con chicharrón que se darán:
- Comedor universitario (campus principal): 1.000 panes con chicharrón
- Comedor Cangallo: 300 desayunos
- Comedor de Medicina Veterinaria: 150 raciones