Sociedad

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ofrecerá un desayuno gratuito este viernes 19 de septiembre, repartiendo 1.000 panes con chicharrón en su campus. La actividad permitirá celebrar este platillo peruano, coronado como el campeón del 'Mundial de desayunos'.

San Marcos entregará 1.000 panes con chicharrón en el comedor del centro universitario.
San Marcos entregará 1.000 panes con chicharrón en el comedor del centro universitario.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció que ofrecerá un desayuno especial este viernes 19 de septiembre, donde repartirá 1.000 panes con chicharrón, sándwich elegido como el campeón del 'Mundial de desayunos' en el torneo del creador de contenido Ibai Llanos. La actividad estará abierta a la comunidad estudiantil de la Decana de América, así también como docentes y personal administrativo.

El evento se realizará dentro del campus universitario de la UNMSM y tendrá un horario definido. Además, según precisó la institución educativa, los alumnos podrán acceder de formar gratuita a este beneficio presentando su DNI; en cambio, a los profesores y miembros del personal administrativo se les cobrará un monto de S/ 5 por cada porción.

lr.pe

¿A qué hora iniciará el reparto de pan con chicharrón en la UNMSM?

Según la información publicada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) el evento gastronómico comenzará a las 7:00 a.m. Este llevará a cabo en el comedor universitario del campus.

"Porque nuestra gastronomía merece celebrarse en comunidad. Este viernes 19 de septiembre compartamos juntos un espacio de unión, amistad y orgullo por nuestra gastronomía peruana, disfrutando de un desayuno totalmente gratuito", se lee en la publicación.

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón. Foto: UNMSM

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón. Foto: UNMSM

Cabe mencionar que, San Marcos no solo repartirá este desayuno bandera en el comedor del centro universitario, sino también Cangallo y Medicina Veterinaria. Estas son las raciones de pan con chicharrón que se darán:

  • Comedor universitario (campus principal): 1.000 panes con chicharrón
  • Comedor Cangallo: 300 desayunos
  • Comedor de Medicina Veterinaria: 150 raciones
