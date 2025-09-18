HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Ibai Llanos prueba por primera vez pan con chicharrón y queda fascinado con su sabor: "Es normal que haya ganado el 'Mundial de desayunos'"

El streamer español Ibai Llanos celebró la victoria probando el famoso pan con chicharrón en el restaurante Yakumanka de Gastón Acurio, destacando su calidad y sabor.

El streamer y creador de contenido español, Ibai Llanos, probó por primera vez el pan con chicharrón tras la victoria de Perú en el 'Mundial de desayunos'.
El streamer y creador de contenido español, Ibai Llanos, probó por primera vez el pan con chicharrón tras la victoria de Perú en el 'Mundial de desayunos'. | Foto: Composición LR/ TikTok de Ibai Llanos

Perú se coronó campeón del 'Mundial de desayunos' tras vencer a la arepa venezolana en unas reñidas votaciones organizadas por el streamer español Ibai Llanos. En un video publicado en sus redes sociales, el creador de contenido confirmó que, con 12.800.000 votos, el desayuno peruano derrotó a la arepa reina pepiada, que obtuvo 12.600.000 votos.

Tras la victoria peruana, que fue ampliamente celebrada en el país, Ibai se animó a probar el famoso sánguche originario del Perú en el restaurante Yakumanka, de Gastón Acurio. El plato, acompañado de pan, camote y cebolla, sorprendió al streamer desde el primer bocado. “Es normal que haya ganado el 'Mundial de desayunos'”, comentó encantado.

PUEDES VER: Ibai degustó el mejor plato peruano tras la victoria del pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos': "Es espectacular"

lr.pe

Ibai Llanos prueba por primera vez pan con chicharrón

Ibai Llanos confesó que llevaba semanas esperando probar, por primera vez, el pan con chicharrón. “Los peruanos son muy buenos, es la realidad. Con este desayuno vas a trabajar con ganas y con energía”, expresó. Asimismo, señaló que, aunque existen desayunos muy deliciosos en el mundo, el pan con chicharrón era el mejor. “Es un 10 de 10. La combinación es perfecta (...). Tengo que ir a Perú y probarlo”, finalizó.

El video, publicado en la cuenta oficial de TikTok de Ibai Llanos, generó todo tipo de reacciones. Algunas personas apoyaron la decisión de que Perú sea el campeón del 'Mundial de desayunos', mientras que otras comentaron que Venezuela debió ganar la competencia. Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Lo logramos, causas”, “Like si eres de Perú”, “Eso fue lo que le ganó a mi querida Venezuela”, “Perú es clave” y “Venezuela era el ganador”.

