Boluarte viajará a EE. UU. el mismo día de la marcha contra su Gobierno
Sociedad

Casos de neumonía superan los 83.000 episodios y casi 2.000 muertes por baja cobertura de vacunación

El Centro Nacional de Epidemiología emitió una alerta tras el incremento del 20.3 % en los casos de esta enfermedad. El Colegio Médico advirtió que esta situación se debe a la baja cobertura de vacunación, sobre todo en niños y adultos mayores.

El 2025 podría cerrar con cifras récord por neumonía. Foto: LR
El 2025 podría cerrar con cifras récord por neumonía. Foto: LR

El Centro Nacional de Epidemiología emitió una alerta sanitaria tras registrarse un aumento del 20.3 % en los casos de neumonía en el país, en comparación con el mismo periodo de 2024. Y es que hasta el 16 de agosto se han registrado 83.441 episodios de neumonía, 21.525 hospitalizaciones y 2.140 muertes por esta enfermedad, según el Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo al Colegio Médico del Perú, esta grave situación se debe a la baja cobertura de vacunación en el país, sobre todo en niños y adultos, pese a las campañas que se realizaron.

lr.pe

Aumento de casos por neumonía

Durante el 2025 se documentaron 21.525 hospitalizaciones por esta enfermedad, cifra que supera en un 25% y un 35% lo reportado en los años anteriores en el mismo periodo, según el analista de datos Juan Carbajal.

Además, se han registrado 2.140 muertes, cantidad que está por debajo en un 6% de lo registrado en 2024, pero superior en un 10% respecto a 2023 durante el mismo periodo, según el especialista.

En el caso de los menores de cinco años, la tendencia acumulada de episodios por neumonía en lo que va del año 2025 es un 12% mayor respecto al mismo período de 2024, pero un 10% menor en comparación con 2023. En cuanto a las muertes, más de 100 fallecimientos por neumonía se registran, cifra inferior a la de 2024 y 2023.

larepublica.pe

Baja cobertura de vacunación

De acuerdo a Virginia Garaycochea, vicedecana del Colegio Médico del Perú, el aumento de casos de neumonía se debe principalmente a la baja cobertura de vacunación, especialmente en niños y adultos mayores, a pesar de las campañas realizadas.

Indicó que esta situación se debe, en gran parte, a la limitada presencia del Estado en algunas zonas del país. Además, señaló que existe una resistencia de la población a vacunarse, motivada por la falta de información adecuada.

Asimismo, advirtió que uno de los principales síntomas de la neumonía es la insuficiencia respiratoria, es decir, cuando la persona comienza a hacer un esfuerzo para respirar y presenta agitación.

Sobre el tema, César Munayco Escate, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, explicó que es importante reconocer que los grupos de riesgo son los menores de cinco años y los adultos mayores.

Indicó que, si un niño menor de cinco años presenta síntomas como respiración rápida, hundimiento de la piel entre las costillas, coloración morada, somnolencia y falta de apetito, son signos de alarma.

En caso de un cuadro respiratorio, dijo que es fundamental llevarlo al establecimiento de salud más cercano. Lo mismo aplica para los adultos mayores, sostuvo que si una persona que es activa presenta dificultades respiratorias, somnolencia y falta de apetito, debe ser atendida sin demora. “La mortalidad que tenemos es mucho mayor en adultos mayores”, advirtió.

Munayco señaló que, actualmente, el mayor número de casos de neumonía en el país se concentra sobe todo en la zona de la selva, como en Loreto, Amazonas y Ucayali, así como en las zonas de la sierra, como en Cusco, Puno y Cajamarca. Precisó que en estos lugares se ha registrado el mayor aumento de casos.

