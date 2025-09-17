Minsa no invierte en el brote de tos ferina en Loreto: menores siguen en riesgo por falta de estrategia

La tosferina en el Perú ha afectado agresivamente a los niños ante la inacción del Gobierno. Hasta el 6 de septiembre, se ha registrado 2.274 casos de tos ferina a nivel nacional y 31 menores de cinco años fallecidos, de las cuales 28 ocurrieron en Loreto y 24 en la provincia del Datem del Marañón, según el Ministerio de Salud (Minsa).

Ante esta grave situación, Juan Celis, médico infectólogo de EsSalud en Iquitos, denunció que el Minsa no invierte en la lucha contra el brote de tos ferina en Datem del Marañón, Loreto, que es la zona más afectada por el incremento de casos y muertes.

TE RECOMENDAMOS MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Explicó que en esta zona hay un brote de tos ferina desde hace 25 años; sin embargo, hasta el momento no se destina el presupuesto correspondiente para implementar estrategias que vacunen a la población.

Mencionó que las enfermeras en Loreto, sin presupuesto, no pueden viajar a estos lugares para conversar con los Apus, contar con técnicos que hablen su idioma y desarrollar un seguimiento e implementación de la cobertura de vacunación en la zona.

Celis precisó que es importante que las brigadas de vacunación se establezcan en la zona, luego conversen con los Apus, los vacunen para que sean un ejemplo para su población. "Solo así la población se animará y tendrá confianza para vacunarse; sin embargo, para todo esto se necesita inversión".

Asimismo, Advirtió que los más vulnerables son los menores de 4 años, y que la mayoría de los fallecidos registrados pertenecen a este grupo etario, que no ha sido inoculado.

Explicó que, para un menor que no está vacunado, esta enfermedad es muy agresiva y la mortalidad puede alcanzar el 40%, especialmente en los más pequeños. Señaló que esto se debe a que uno de los síntomas principales es una tos fuerte y constante, que puede provocar que el niño se ahogue.

Piden declarar alerta sanitaria a Datem del Marañón

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) solicitó al Ministerio de Salud declarar alerta sanitaria a nivel nacional, con atención prioritaria en Loreto, debido al grave incremento de casos y muertes por tos ferina. Según señala, se trata del brote más severo registrado en el país en la última década.

Esta crisis afecta con mayor gravedad a siete naciones originarias del Datem del Marañón Kandozi, Chapra, Achuar, Shawi, Wampis, Kichwa y Awajún, por lo que sus líderes denunciaron que las cifras oficiales no reflejan la verdadera magnitud del problema en sus territorios.

Por ese motivo, a través de pronunciamientos como el de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) y de las Naciones Originarias del Datem, solicitaron la declaratoria de emergencia sanitaria y la puesta en marcha de un Plan de Salud Integral con Enfoque Intercultural.

La Sociedad Peruana de Pediatría también se sumó a estas exigencias y alertó sobre la gravedad del brote, por lo que respalda los pedidos de acción inmediata.

“Es urgente que el Estado actúe con decisión para proteger la vida y la salud de los niños y niñas indígenas, que hoy enfrentan el mayor riesgo ante el avance del brote de tos ferina”, señaló la MCLCP.