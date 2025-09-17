HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra
Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     Usuarios reportan caída de página de AFP Prima e Integra     
Sociedad

Minsa no invierte en el brote de tos ferina en Loreto: menores siguen en riesgo por falta de estrategia

Hasta el 6 de septiembre se han registrado 24 menores de cinco años fallecidos por esta enfermedad en el Datem del Marañón, Loreto, según Minsa. Un especialista señala que en esta zona no se ha logrado superar la tasa de vacunación.


Piden declarar alerta sanitaria a Datem del Marañón por casos de Tos ferina. Foto: LR
Piden declarar alerta sanitaria a Datem del Marañón por casos de Tos ferina. Foto: LR

La tosferina en el Perú ha afectado agresivamente a los niños ante la inacción del Gobierno. Hasta el 6 de septiembre, se ha registrado 2.274 casos de tos ferina a nivel nacional y 31 menores de cinco años fallecidos, de las cuales 28 ocurrieron en Loreto y 24 en la provincia del Datem del Marañón, según el Ministerio de Salud (Minsa).

Ante esta grave situación, Juan Celis, médico infectólogo de EsSalud en Iquitos, denunció que el Minsa no invierte en la lucha contra el brote de tos ferina en Datem del Marañón, Loreto, que es la zona más afectada por el incremento de casos y muertes.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Sigue EN VIVO la crisis en Machu Picchu: suspenden paro por 72 horas y reanudan actividades en la ciudadela

lr.pe

Explicó que en esta zona hay un brote de tos ferina desde hace 25 años; sin embargo, hasta el momento no se destina el presupuesto correspondiente para implementar estrategias que vacunen a la población.

Mencionó que las enfermeras en Loreto, sin presupuesto, no pueden viajar a estos lugares para conversar con los Apus, contar con técnicos que hablen su idioma y desarrollar un seguimiento e implementación de la cobertura de vacunación en la zona.

Celis precisó que es importante que las brigadas de vacunación se establezcan en la zona, luego conversen con los Apus, los vacunen para que sean un ejemplo para su población. "Solo así la población se animará y tendrá confianza para vacunarse; sin embargo, para todo esto se necesita inversión".

Asimismo, Advirtió que los más vulnerables son los menores de 4 años, y que la mayoría de los fallecidos registrados pertenecen a este grupo etario, que no ha sido inoculado.

Explicó que, para un menor que no está vacunado, esta enfermedad es muy agresiva y la mortalidad puede alcanzar el 40%, especialmente en los más pequeños. Señaló que esto se debe a que uno de los síntomas principales es una tos fuerte y constante, que puede provocar que el niño se ahogue.

PUEDES VER: Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

lr.pe

Piden declarar alerta sanitaria a Datem del Marañón 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) solicitó al Ministerio de Salud declarar alerta sanitaria a nivel nacional, con atención prioritaria en Loreto, debido al grave incremento de casos y muertes por tos ferina. Según señala, se trata del brote más severo registrado en el país en la última década.

Esta crisis afecta con mayor gravedad a siete naciones originarias del Datem del Marañón Kandozi, Chapra, Achuar, Shawi, Wampis, Kichwa y Awajún, por lo que sus líderes denunciaron que las cifras oficiales no reflejan la verdadera magnitud del problema en sus territorios.

Por ese motivo, a través de pronunciamientos como el de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) y de las Naciones Originarias del Datem, solicitaron la declaratoria de emergencia sanitaria y la puesta en marcha de un Plan de Salud Integral con Enfoque Intercultural.

La Sociedad Peruana de Pediatría también se sumó a estas exigencias y alertó sobre la gravedad del brote, por lo que respalda los pedidos de acción inmediata.

“Es urgente que el Estado actúe con decisión para proteger la vida y la salud de los niños y niñas indígenas, que hoy enfrentan el mayor riesgo ante el avance del brote de tos ferina”, señaló la MCLCP.

Notas relacionadas
Piden declarar alerta sanitaria a Datem del Marañón por casos de Tos ferina: 24 menores fallecidos

Piden declarar alerta sanitaria a Datem del Marañón por casos de Tos ferina: 24 menores fallecidos

LEER MÁS
17 niños achuar murieron por tos ferina ante ausencia de Estado en comunidades fronterizas con Ecuador

17 niños achuar murieron por tos ferina ante ausencia de Estado en comunidades fronterizas con Ecuador

LEER MÁS
Tos ferina en Perú: muertes se triplican en menores de edad durante el 2025

Tos ferina en Perú: muertes se triplican en menores de edad durante el 2025

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
Joven peruano sufre robo de US$50.000, investigó y ubicó a su propio secuestrador en Lima: presentó pruebas a la Policía, pero delincuente sigue libre

Joven peruano sufre robo de US$50.000, investigó y ubicó a su propio secuestrador en Lima: presentó pruebas a la Policía, pero delincuente sigue libre

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Muere joven torero aficionado tras ser embestido por un toro durante fiesta patronal en Apurímac

Muere joven torero aficionado tras ser embestido por un toro durante fiesta patronal en Apurímac

LEER MÁS
Sigue EN VIVO la crisis en Machu Picchu: suspenden paro por 72 horas y reanudan actividades en la ciudadela

Sigue EN VIVO la crisis en Machu Picchu: suspenden paro por 72 horas y reanudan actividades en la ciudadela

LEER MÁS
El suboficial peruano que ganó S/50.000 en 'EVDLV', pero terminó preso por sus declaraciones sobre la PNP: ¿a qué se dedica ahora?

El suboficial peruano que ganó S/50.000 en 'EVDLV', pero terminó preso por sus declaraciones sobre la PNP: ¿a qué se dedica ahora?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Sociedad

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

Sorteo de La Tinka del miércoles 17 de septiembre: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

Corte de agua en Lima hoy, 17 de septiembre: horarios de Sedapal y zonas afectadas según distritos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota