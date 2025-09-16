Bebé de 6 meses sobrevive de milagro a trágico accidente que dejó sin vida a su madre en carretera de Puno
El vehículo en el que viajaba una familia se despistó y volcó en la carretera Ayaviri–Chuquibambilla. La madre tenía solo 19 años y se dirigía con su esposo e hijo a Ayaviri.
Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del lunes en la carretera Ayaviri–Chuquibambilla, región Puno, dejó una víctima mortal y dos heridos de gravedad. La joven Brigith C. S., de tan solo 19 años, perdió la vida en el lugar del siniestro, mientras su esposo y el conductor del vehículo luchan por su vida en el hospital de Ayaviri. Contra todo pronóstico, el hijo de la pareja, un bebé de apenas seis meses, logró sobrevivir ileso.
El violento despiste y volcadura del vehículo, un mini truck blanco de placa X5N-897, ocurrió a la altura del kilómetro 6, en una curva considerada peligrosa por los pobladores de la zona. Segun reportes preliminares, el conductor del vehículo perdió el control de forma repentina en una curva peligrosa.
Bebé de 6 meses sobrevive a accidente de auto, pero su madre muere
Brigith C. S., natural de Lima, viajaba junto a su pareja y su pequeño hijo desde Cusco hacia Ayaviri. El viaje, que debía ser un trayecto familiar más, terminó en tragedia cuando el vehículo en el que se trasladaban volcó aparatosamente. La joven madre falleció en el lugar del accidente debido al fuerte impacto y a la destrucción total de la cabina del vehículo.
Su esposo, identificado como Dani M. F., de 28 años, resultó gravemente herido y permanece internado en el hospital San Juan de Dios de Ayaviri. Sin embargo, el menor salió ileso del accidente. Lamentablemente, quedó en estado de orfandad materna y en una situación emocionalmente crítica, mientras sus familiares esperan que el padre logre recuperarse.
Causas del accidente siguen en investigación
El conductor del mini truck, Luis L. S., también de 28 años y natural de Huánuco, sufrió heridas de consideración y fue trasladado al mismo centro médico. El Ministerio Público realizó el levantamiento del cadáver e inició las investigaciones correspondientes< sin embargo, las primeras hipótesis de la Policía apuntan a un posible exceso de velocidad, combinado con la falta de señalización adecuada en la vía, como factores determinantes en el accidente.
La emergencia movilizó a personal de Serenazgo y a la Compañía de Bomberos N° 170 de Ayaviri, quienes trabajaron intensamente para rescatar a los heridos, entre ellos al conductor, quien quedó atrapado entre los fierros. La escena causó gran conmoción entre los testigos, varios de los cuales intentaron ayudar antes de la llegada de las autoridades.
