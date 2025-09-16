HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sorteo de la Kábala EN VIVO este martes 16 de septiembre: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Este martes 16 de septiembre se llevará a cabo un nuevo sorteo millonario de La Kábala. En esa ocasión, el Pozo Buenazo asciende a S/ 2.262.235.

Nuevo sorteo de La Kábala este 16 de septiembre | Composición LR. | Intralot
Nuevo sorteo de La Kábala este 16 de septiembre | Composición LR. | Intralot

Este martes 16 de septiembre se llevará a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la popular lotería de Intralot, que en esta edición pone en juego un Pozo Buenazo acumulado de S/ 2.262.235. En las próximas horas se conocerán los resultados, incluida la combinación ganadora y las jugadas más destacadas de la fecha. Miles de jugadores en todo el país esperan con expectativa este tradicional sorteo que cada semana reparte premios y despierta la ilusión de convertirse en el próximo afortunado.

Sorteo de La Kábala EN VIVO

12:05
16/9/2025

¿Dónde ver la transmisión de la Kábala?

El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.

12:05
16/9/2025

¿Dónde jugar la Kábala HOY 16 de septiembre?

- Puntos de la Suerte: ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.
- Kábala online: recarga tu cuenta y juega desde donde estés.

12:05
16/9/2025

¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?

El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2. 

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte: 

  • Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
  • Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
  • Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

Sorteo La Kábala resultado del 11 de septiembre: jugada ganadora, números premiados y Pozo Buenazo

Sorteo La Kábala resultado del 11 de septiembre: jugada ganadora, números premiados y Pozo Buenazo

LEER MÁS
Resultados de La Kábala de este martes 9 de setiembre

Resultados de La Kábala de este martes 9 de setiembre

LEER MÁS
Resultados de La Kábala de este sábado 6 de setiembre: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Resultados de La Kábala de este sábado 6 de setiembre: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

LEER MÁS
Empresario abatió en defensa propia a sujeto que lo golpeó y le robó S/9.000, pero podría ir preso 15 años: "Era mi vida o la del delincuente"

Empresario abatió en defensa propia a sujeto que lo golpeó y le robó S/9.000, pero podría ir preso 15 años: "Era mi vida o la del delincuente"

LEER MÁS
A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS

