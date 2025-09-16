Sorteo de la Kábala EN VIVO este martes 16 de septiembre: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Nuevo sorteo de La Kábala este 16 de septiembre | Composición LR. | Intralot

Nuevo sorteo de La Kábala este 16 de septiembre | Composición LR. | Intralot

Este martes 16 de septiembre se llevará a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la popular lotería de Intralot, que en esta edición pone en juego un Pozo Buenazo acumulado de S/ 2.262.235. En las próximas horas se conocerán los resultados, incluida la combinación ganadora y las jugadas más destacadas de la fecha. Miles de jugadores en todo el país esperan con expectativa este tradicional sorteo que cada semana reparte premios y despierta la ilusión de convertirse en el próximo afortunado.

¿Dónde ver la transmisión de la Kábala? El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m. ¿Dónde jugar la Kábala HOY 16 de septiembre? - Puntos de la Suerte: ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.

- Kábala online: recarga tu cuenta y juega desde donde estés. ¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'? El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:

Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.

Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.

Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

