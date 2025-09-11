¿Quién será el ganador de La Kábala este jueves 11 de setiembre?

¿Quién será el ganador de La Kábala este jueves 11 de setiembre?

Este jueves 11 de septiembre se celebrará una nueva edición del sorteo de La Kábala, el conocido sorteo de Intralot. En esta oportunidad, el premio acumulado del Pozo Buenazo asciende a S/2.135.341. En las próximas horas, los participantes podrán conocer los resultados, incluyendo los números ganadores y las jugadas más destacadas del día.

Miles de jugadores en todo el país esperan con expectativa este tradicional sorteo que cada martes y sábado en la semana reparte premios y despierta la ilusión de convertirse en el próximo afortunado.

PUEDES VER: Resultados de La Kábala de este martes 9 de setiembre

¿Cuántos ganadores tuvo La Kábala este 9 de setiembre?

La jugada ganadora del sorteo de La Kábala de este martes 9 de setiembre fue: 33 - 18 - 32 - 04 - 34 - 27. En esta ocasión, no se registraron ganadores con los seis aciertos. Sin embargo, cinco personas lograron acertar cinco números, mientras que 241 participantes obtuvieron cuatro aciertos, llevándose premios menores según el reglamento del juego.