Sociedad

La Kábala de hoy EN VIVO: jugada ganadora, números premiados, Pozo Buenazo y resultados sorteo este martes 9 de setiembre

Este martes 9 de septiembre, se realizará un nuevo sorteo de La Kábala de Intralot. En esta edición se conocerá al ganador del Pozo Buenazo, que alcanzó los S/2.000.023.

Resultados de La Kábala este 9 de setiembre
Resultados de La Kábala este 9 de setiembre | Intralot

Este martes 9 de septiembre se celebrará una nueva edición del sorteo de La Kábala, la conocida lotería de Intralot. En esta oportunidad, el premio acumulado del Pozo Buenazo asciende a S/2.000.023. En las próximas horas se revelarán los resultados, incluyendo los números ganadores y las jugadas más destacadas del día.

Miles de jugadores en todo el país esperan con expectativa este tradicional sorteo que cada martes y sábado en la semana reparte premios y despierta la ilusión de convertirse en el próximo afortunado.

La Kábala EN VIVO HOY martes 9 de septiembre

17:52
9/9/2025

¿Dónde ver la transmisión de la Kábala?

El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.

17:51
9/9/2025

¿Cómo jugar La Kábala?

Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte: 

Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.

Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.

Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.

¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!

17:50
9/9/2025

¿Dónde jugar la Kábala HOY 9 de setiembre?

- Puntos de la Suerte: ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.
- Kábala online: recarga tu cuenta y juega desde donde estés.

