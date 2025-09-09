La Kábala de hoy EN VIVO: jugada ganadora, números premiados, Pozo Buenazo y resultados sorteo este martes 9 de setiembre
Este martes 9 de septiembre, se realizará un nuevo sorteo de La Kábala de Intralot. En esta edición se conocerá al ganador del Pozo Buenazo, que alcanzó los S/2.000.023.
Este martes 9 de septiembre se celebrará una nueva edición del sorteo de La Kábala, la conocida lotería de Intralot. En esta oportunidad, el premio acumulado del Pozo Buenazo asciende a S/2.000.023. En las próximas horas se revelarán los resultados, incluyendo los números ganadores y las jugadas más destacadas del día.
Miles de jugadores en todo el país esperan con expectativa este tradicional sorteo que cada martes y sábado en la semana reparte premios y despierta la ilusión de convertirse en el próximo afortunado.
La Kábala EN VIVO HOY martes 9 de septiembre
¿Dónde ver la transmisión de la Kábala?
El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.
¿Cómo jugar La Kábala?
Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:
Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.
¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!
¿Dónde jugar la Kábala HOY 9 de setiembre?
- Puntos de la Suerte: ubicados en tiendas y centros comerciales a nivel nacional.
- Kábala online: recarga tu cuenta y juega desde donde estés.