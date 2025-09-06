Sorteo de La Kábala EN VIVO este sábado 6 de setiembre: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo
Esta noche se volverá a jugar un nuevo sorteo de La Kábala por Intralot. En esta ocasión, el pozo millonario ascendió a S/2.000.023.
El sábado 6 de setiembre se llevará a cabo un nuevo sorteo de La Kábala, la reconocida lotería de Intralot, que en esta ocasión ofrecerá un Pozo Buenazo acumulado de S/2.000.023. En esta nota encontrarás la combinación ganadora, la jugada más destacada de la fecha y todos los detalles de este tradicional juego de azar que sigue cautivando a miles de participantes en todo el país. ¡Quién sabe si la próxima vez la suerte esté de tu lado!
Resultados de La Kábala
¿Dónde ver la transmisión de la Kábala?
El sorteo de transmisión de la Kábala se transmite por la página de Facebook de la Tinka a las 10.00 p. m. Asimismo, recuerda que puedes comprar tus boletos electrónicos hasta las 8.50 p. m.
¿Cómo jugar La Kábala?
Participar en el sorteo de La Kábala es muy sencillo. Sigue estos pasos y prepárate para tentar a la suerte:
Paso 1: Selecciona tu jugada ganadora eligiendo 6 números de tu preferencia. Puedes hacerlo ingresando a la plataforma oficial de Intralot.
Paso 2: Opcionalmente, marca la opción 'Chau Chamba' para participar en un segundo sorteo exclusivo con los mismos 6 números. Este sorteo te da la oportunidad de ganar S/ 5.000 mensuales netos durante 20 años.
Paso 3: Completa tu compra haciendo clic en 'finalizar', selecciona tu método de pago y ¡listo! Estarás participando en el próximo sorteo de La Kábala.
¡No olvides revisar los resultados y comprobar si eres el ganador del pozo Buenazo o del premio de 'Chau Chamba'!
Sorteos por adelantado: los combos Kábala
10% descuento: 12 sorteos al mes (S/ 1.80 por jugada)
20% descuento: 36 sorteos por 3 meses (S/ 1.60 por jugada)
30% descuento: 72 sorteos por 6 meses (S/ 1.40 por jugada)
40% descuento: 144 sorteos por 12 meses /S/ 1.20 por jugada)
