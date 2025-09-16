De víctima a victimario. La noche del 18 de abril del 2023, en Áncash, la vida del empresario Roger Acevedo Cruz dio un giro inesperado. Mientras regresaba en su auto hacia la casa de su madre, fue interceptado por dos sujetos armados. Según su testimonio, uno de ellos le reventó una botella en la cabeza, ocasionándole un corte profundo en la cara, la fractura de su nariz y aturdimiento por el golpe, situación que fue aprovechado por los delincuentes para llevarse los S/9.700 que portaba consigo.

"Uno tenía un arma de fuego, una bolsa y, el otro, un cuchillo. Me apuntan y lo único que hice fue esto (levantar las manos) y me cae un botellazo. Me rompen la nariz y no pude reaccionar. Ingresan al auto, me cortan el rostro con el pico de la botella y me jalan (fuera del auto). Encuentran el sobre y se van a la fuga", comentó en una entrevista a Día D. Sin embargo, el enfrentamiento no terminó ahí.

Uno de los agresores, identificado como Luis Hernández Sánchez Vega, regresó con un objeto para seguir golpeándolo. Para evitar el ataque y salvaguardar su vida, el empresario sacó su arma y disparó, abatiendo al sujeto. Tras el brutal ataque, se dirigió a la comisaría de Chavín de Huantar para denunciar el asalto, pero ahora enfrenta cargos por tentativa de homicidio, luego de que la Fiscalía desestimara la gravedad de sus heridas al considerar que no justificaban un acto de legítima defensa.

Cabe precisar que desde 2016, Roger Acevedo cuenta con licencia para portar armas debido a los robos que sufrió en dos ocasiones en el Rímac. "Era mi vida o la del delincuente. Yo no maté a nadie. Solo ejercí la legítima defensa. Pido justicia", señaló.

Fiscalía pide 15 años de prisión en contra de Roger Acevedo

Desde hace 2 años, Roger Acevedo enfrenta una batalla legal. Para el fiscal a cargo de su caso, Alex Cadillo Bravo, su argumento de legítima defensa no fue aceptada, basándose en la versión brindada por uno de los agresores, quien indicó que el enfrentamiento se dio por una pelea trivial mientras estos se encontraban bebiendo en la calle.

"(Me colocan ) el delito de homicidio con grado de tentativa. Lo peor es que dicen que fue con alevosía, eso quiere decir que ha sido con una premeditación o una planificación. Yo no sabía que existían esos sujetos. Yo no busqué una pelea. Soy víctima de estos delincuentes que casi me matan. Fabricaron todo en mi contra", explicó el empresario.

Con esos argumentos, e ignorando las irregularidades en la versión del delincuente, así como peritajes balísticos y médicos, según precisó Roger Acevedo, la Fiscalía está pidiendo 15 años de prisión en su contra por el delito de tentativa de homicidio.