Siete homicidios en las últimas 24 horas

¡Asesinatos no cesan! Cinco homicidios fueron reportados en las regiones de Lima, Piura, La Libertad y Huánuco, en las ultimas 24 horas, causando preocupación entre la ciudadanía ante la escalada de la delincuencia y la inseguridad ciudadana en el país.

En Lima ocurrieron dos crímenes. También, en la región de Piura, un hombre fue asesinado en Paita mientras caminaba junto a su familia, y en Morropón, delincuentes mataron a un agricultor por resistirse a un asalto.

En La Libertad, donde la inseguridad ciudadana es pan de cada día, facinerosos ultimaron a un hombre fuera de una bodega en Trujillo, y en Pacasmayo, a un hombre le dispararon a quemarropa dentro de una licorería. Finalmente, en Huancayo, un empresario fue secuestrado y posteriormente asesinado.

En lo que va del año, se han registrado 5.234 crímenes en el Perú, según el conteo diario y oficial que realiza La República.

Falso pasajero mata a mototaxista por negarse a pagar cupo de 5 soles en VES

Un padre de familia encontró la muerte un domingo cualquiera mientras trabajaba a bordo de su mototaxi. Al promediar las 10 p.m., un sicario se hizo pasar por un pasajero, para minutos después dispararle al menos en cuatro oportunidades. Tras lo ocurrido, el sicario huyó a bordo de una moto que lo esperaba a pocos metros, en el distrito de Villa El Salvador.

La víctima fue identificada como César Augusto Gonzales Tataje (40), quien laboraba en la empresa de mototaxistas “Ange Sur” y, según la familia, venía recibiendo amenazas de extorsión semanas atrás.

Los deudos mencionaron que Gonzales Tataje se habría negado a pagar un cupo diario de 5 soles, lo que motivó el ataque por parte de los extorsionadores.

El occiso tenía más de 20 años trabajando como mototaxista y, lamentablemente, deja dos hijos en la orfandad.

Extranjero acaba con la vida de joven durante gresca en Pucusana

Francisco Navarro Rodríguez, de 23 años, perdió la vida durante una gresca ocurrida al salir de un bautizo, donde era padrino, en Pucusana, junto a su enamorada.

Según testigos, la pelea se desató cuando un extranjero de nacionalidad venezolana, identificado como Jefferzon Yordan Pérez, habría faltado el respeto a la pareja de Navarro, lo que generó una gresca entre ambos.

Minutos después, Pérez regresó de un casino cercano, sin mediar palabra, sacó un arma y disparó contra Navarro, dejándolo sin vida en la vía pública.

Acribillan a hombre delante de su familia en Paita

Un hombre fue sorprendido y asesinado a balazos en plena vía pública, frente a su familia, La víctima, identificada como Freddy William Seminario Sánchez, de 38 años, recibió tres disparos por parte de desconocidos, lo que le ocasionó la muerte instantánea.

El hecho sangriento ocurrió la noche del 14 de septiembre en el Malecón Jorge Chávez, en la provincia de Paita, Piura, cuando Freddy Seminario caminaba junto a su familia quienes quedaron consternados tras lo sucedido.

Asesinan a agricultor por resistirse a asalto en Morropón

Un agricultor fue asesinado a machetazos por criminales después de oponerse a un robo ocurrido en la zona rural del distrito de Santa Catalina de Mossa, en la provincia de Morropón, en Piura.

El lamentable suceso ocurrió el fin de semana en la vía que une los caseríos Algodonal y Caracucho, y la víctima fue identificada como Freddy William Adrianzen Córdova, de 54 años.

Según información policial, el agricultor presentaba heridas de machete en la porte frontal y posterior del cráneo.

Matan a hombre cuando libaba licor con amigos en Trujillo

Un hombre perdió la vida la tarde del 14 de septiembre en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, La Libertad, luego de ser atacado a sangre fría por desconocidos que llegaron a bordo de una moto y, sin mediar palabra, abrieron fuego y le dispararon.

El hecho ocurrió mientras la víctima, identificada como Ronald Ever Benites Julián, de 42 años, libaba licor junto a un grupo de amigos fuera de una bodega en la calle José Olaya.

Tras lo ocurrido, los amigos de Ronald lo trasladaron al Hospital Santa Isabel, donde llegó sin signos vitales.

Ultiman a hombre al interior de licorería en Pacasmayo

Un hombre fue ultimado al interior de una bogada la noche del domingo 14 de septiembre en la provincia de Pacasmayo, en la región de La Libertad.

Según las primeras informaciones, la víctima, identificada como Luis Alberto Ullón Mejía, de 34 años, ingresó al establecimiento ubicado en la calle Andrés Razuri y fue sorprendido por su agresor, quien le propinó múltiples disparos para luego huir del lugar.

Tras lo ocurrido, la victima quedó tendida en el piso sin vida.

Secuestran y acaban con la vida de empresario en Huánuco

Un empresario de cacao fue secuestrado y, lamentablemente, ultimado por sus captores, quienes exigían el pago de 3 millones de soles a cambio de su libertad.

La víctima, identificada como César Augusto Ortiz Alponte, de 40 años y natural de Moquegua, viajó a Tingo María, en Huánuco, para comprar terrenos para plantación de cacao. Sin embargo, al salir del hotel donde se encontraba hospedado, fue sorprendido por desconocidos.

Tras el secuestro, familiares de Ortiz Alponte empezaron a recibir videos en los que se le veía vendado, atado y suplicando ayuda.

A pesar de los esfuerzos por negociar y las súplicas de sus seres queridos, los criminales lo asesinaron, quemaron su cuerpo y posteriormente lo enterraron en un descampado en Aguaytía, en el distrito de Padre Abad, en la región de Ucayali.

Finalmente, la Policía logró detener a dos mujeres y un hombre, quienes están siendo investigados para esclarecer el delito.