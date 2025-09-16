HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cusqueños rechazan posible revocación del título de Maravilla del Mundo a Machu Picchu: ''Es una vergüenza y una tragedia''

Machu Picchu se enfrenta al riesgo de perder su estatus como Maravilla del Mundo, según New7Wonders, debido a problemas en su gestión turística y otros desafíos no resueltos.

El conflicto en Machu Picchu se agrava por la falta de transporte turístico tras el cese de la concesión de Consettur, lo que perjudica el turismo, vital para la economía de Cusco.
El conflicto en Machu Picchu se agrava por la falta de transporte turístico tras el cese de la concesión de Consettur, lo que perjudica el turismo, vital para la economía de Cusco. | Composición LR | Omar Neyra

Machu Picchu está en peligro de perder su título de Maravilla del Mundo, luego de que New7Wonders anunciara que la ciudadela enfrenta retos en su gestión turística, además de otros problemas sin resolver. ''De no atenderse oportunamente los desafíos, estos factores podrían seguir afectando la imagen del Perú a razón de la mala experiencia de los visitantes, y en consecuencia, comprometer incluso la credibilidad de Machu Picchu como una de las 7 Maravillas del Mundo", manifestó la organización.

Ciudadanos cusqueños han expresado su preocupación e indignación, y muchos responsabilizan al gobierno (tanto regional como central) de no poder manejar la situación, que ha desembocado en manifestaciones y varias personas heridas. Entre los reclamos, indican que el Santuario Histórico es de gran relevancia, por lo que sería una gran pérdida si se le revocara el estatus otorgado. Además, temen que los turistas extranjeros se lleven una mala impresión de Cusco y del país en general.

lr.pe

¿Qué dijeron los cusqueños sobre la crisis en Machu Picchu?

A pesar de que el Ministerio de Cultura ha afirmado que solo la UNESCO tiene la autoridad para promover, identificar, proteger y preservar el patrimonio cultural y natural, como lo es Machu Picchu, los ciudadanos indicaron su malestar por la noticia. Consultado por La República, un adulto mayor de la región cusqueña indicó: ''Lo que falta es autoridad. No hay autoridades que pongan orden. Es el pueblo de nadie''.

Él prosiguió, visiblemente ofuscado: ''(Machu Picchu) es un orgullo para el Cusco. Es una vergüenza y una tragedia para el Cusco que porque no existen autoridades en ningún nivel para que pongan orden. Acá todo el mundo haca lo que le da la gana''.

Otro señor manifestó: ''Machu Picchu es lo que nos han dejado los incas, nuestros ancestros. Nos preocupa a los cusqueños. Debería cambiar todo esto. La responsabilidad viene desde nuestros presidentes. De ahí, viene el gobernador regional. Las autoridades, más que todo''. Agregó: ''Hay desorden, algo pasa ahí. Falta investigar''.

Un ciudadano mencionó el papel de los propios locales: ''Parece que no sabemos apreciar ni conservar lo que tenemos. Siempre hay gente que trata de destruir las cosas''. También dijo: ''Yo vengo acá (Machu Picchu) después de buen tiempo y veo bastantes turistas. En vez de ser un lugar más acogedor, más hospitalario, ponemos trabas, dificultades. La verdad que no sé en qué vamos a acabar''. Por último, opinó: ''Sería una pena que nos saquen de las 7 maravillas. La imagen del Perú el 50% es el Cusco, y si el Cusco tiene problemas, arrastra todo''.

Otros dos cusqueños señalaron que la decisión de quitarle el estatus de maravilla a la ciudadela ''sería muy malo para el Perú. Mala imagen para nuestros turistas que vienen de otros países'', y que ''así tuviera percances o problemas, sería penoso que se quiera retirar, porque es un centro atractivo muy antiguo (...) No hay otro lugar igual que Machu Picchu''.

¿A qué se debe el conflicto en Machu Picchu?

Machu Picchu atraviesa una crisis social luego de un paro indefinido que fue convocado por organizaciones sociales. La protesta surgió por la falta de una solución al transporte turístico en la ruta Hiram Bingham, que es clave para acceder a la ciudadela inca.

El conflicto se originó tras el fin de la concesión otorgada a la empresa Consettur, que tuvo el monopolio del servicio por 30 años. El 5 de septiembre, la Municipalidad Provincial de Urubamba anunció que la empresa San Antonio de Torontoy asumiría temporalmente la operación con una flota de 18 buses.

No obstante, hasta hoy esto no se ha concretado, lo que mantiene el transporte paralizado y golpea directamente al turismo, principal motor económico de la zona. El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, ha responsabilizado al Ejecutivo por la situación.

