Sociedad

Municipalidad del Rímac desaloja comerciantes del mercado Uniflor: denuncian pérdidas de hasta S/20,000

Con más de 100 policías presentes, la intervención ha generado enfrentamientos. Los vendedores han protestado y exigen la reapertura de sus puestos.

Clausuran más de 30 puestos en el Mercado de Las Flores. Foto: composición LR
Clausuran más de 30 puestos en el Mercado de Las Flores. Foto: composición LR

En medio de una fuerte presencia policial, la Municipalidad del Rímac ejecutó un operativo de desalojo en el mercado Uniflor el pasado lunes 15 de septiembre alrededor de las 7 de la noche. La medida afectó a decenas de comerciantes que, tras varios años de permanencia en la zona, aseguran haber quedado en la incertidumbre sobre su futuro laboral y económico.

Según el municipio, la acción se realizó bajo criterios de seguridad. Sin embargo, los vendedores señalan que no existió un proceso de comunicación previo ni alternativas que les permitan resguardar su mercadería, la cual por su naturaleza es perecible, ya que se dedican al venta de flores.

Sin Guión | Phillip Butters en LR

lr.pe

Pérdidas económicas y reclamos de los comerciantes

El desalojo habría afectado directamente a unos 30 puestos de venta. Cada uno de los comerciantes calcula pérdidas cercanas a los 20,000 soles, debido a que septiembre es uno de los meses más importantes para la venta de flores amarillas, producto que alcanza gran demanda durante las celebraciones de la temporada primaveral.

“Yo no entiendo, nosotros tenemos aquí trabajando como 30 años y habíamos ingresado como inquilinos pagando nuestro alquiler, pero luego vienen a clausurarnos por falta de pagos de arbitrios. Nosotros siempre hemos pagado al encargado del que administra este terreno”, declaró una de las vendedoras afectadas a Latina Noticias.

Los comerciantes también aseguran que contaban con los recibos de alquiler al día y que el conflicto se origina por un problema administrativo con los propietarios del terreno, que actualmente pertenece a la Iglesia Evangélica Alianza Cristiana y Misionera.

Acusaciones contra la administración del terreno

De acuerdo con los vendedores, la institución religiosa era la encargada de cobrar las mensualidades de los puestos. No obstante, los comerciantes habrían descubierto que dichos pagos no habrían sido transferidos a la municipalidad, generando así deudas por concepto de arbitrios.

“Cuando nosotros fuimos a averiguar no se habían hecho los pagos. Los dueños nos cobraban puntualmente y, si no cumplíamos, nos cerraban el puesto. Eso era una medida autoritaria”, señalaron algunos afectados.

Esta situación ha incrementado el malestar, pues aseguran que la responsabilidad no recae en ellos, sino en la administración del espacio. Mientras tanto, los productos almacenados en los puestos corren el riesgo de malograrse y, con ello, perder toda la inversión.

lr.pe

Notificación tardía y despliegue policial

Otro de los puntos que más indignación ha generado es que los comerciantes habrían recibido la notificación del desalojo apenas media hora antes de que se ejecute la medida. Posteriormente, más de 100 policías y personal de serenazgo llegaron hasta el lugar para garantizar la clausura de los puestos.

“Desde ayer ya han aumentado el precio de las flores amarillas, pero con esta medida nos están perjudicando por el dinero invertido. Cuando hay un buen negocio siempre nos golpean. He intentado denunciar, pero no procede hasta ahora”, manifestó otro comerciante.

Durante la intervención se registraron enfrentamientos entre vendedores y efectivos policiales. Incluso, uno de los comerciantes resultó herido, lo que incrementó la tensión en el lugar.

Comerciantes buscan hablar con las autoridades del Rímac

Ante la falta de claridad en el proceso, los afectados han solicitado una mesa de diálogo con la Municipalidad del Rímac y con los representantes de la administración del terreno. Su principal pedido es la reapertura de los puestos mientras se esclarece la situación legal.

Los comerciantes también insisten en que su permanencia en el mercado tiene más de tres décadas y que, durante ese tiempo, han contribuido al abastecimiento de flores en la capital. Por ello, califican el desalojo como una medida injusta y arbitraria.

La Municipalidad del Rímac no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento detallado sobre los reclamos, mientras que los vendedores advierten que continuarán con sus acciones de protesta hasta obtener una respuesta concreta.

