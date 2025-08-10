HOYSuscripcion LR Focus

Vía Expresa Sur de RLA generaría tráfico vehicular y separación de calles en Surco, según arquitecto: "Será una nueva avenida Abancay"

El arquitecto Gerardo Berdejo advierte que la Vía Expresa Sur, que cruzará al menos por 12 calles, agregará semáforos y aumentará el tráfico, lo que provocará un traslado de hasta 17 minutos en horas con poca afluencia de vehículos.

Arquitecto también criticó el uso de solo dos pasos de desnivel para la construcción de la Vía Expresa Sur, por lo que estaría cimentado "a nivel de calle".
Arquitecto también criticó el uso de solo dos pasos de desnivel para la construcción de la Vía Expresa Sur, por lo que estaría cimentado "a nivel de calle". | Foto: composición LR/Andina/Gerardo Berdejo

20 a 25 minutos es lo que le tomaría a los conductores cruzar por la nueva Vía Expresa Sur, un proyecto que ha sido promesa de diversas gestiones municipales de exalcaldes como Susana Villarán o Jorge Muñoz; pero que en 2025 la gestión de Rafel López Aliaga señala va a ser entregado a fines de año.

Y es que, además del sobrecosto y la falta de estudios en esta obra que uniría Carabayllo y San Juan de Miraflores, el arquitecto Gerardo Berdejo alerta que se suman cambios en los planos iniciales y el establecimiento de una barrera que separaría zonas en el distrito de Surco, además del tráfico vehicular en la vía debido a la conexión interdistrital que pretende abarcar la mencionada obra.

Vía Expresa Sur generaría tráfico debido a que cruzaría con 12 calles por lo menos, según arquitecto

Berdejo refiere que se contarían con por lo menos 12 calles principales y 5 secundarias durante el trayecto por la Vía Expresa Sur, en ese sentido refirió que "al ser todo a nivel de calle habrán cruces (...), lo que significa que tendrás 12 semáforos en solo 5 kilómetros (longitud aproximada de la obra vial), casi 1 semáforo en solo 4 cuadras".

En ese sentido, el arquitecto indicó que al contar con las señales de control de tráfico el tiempo de recorrido en la vía de Rafel López Aliaga aumentaría considerablemente, no solo considerando los 60 segundos de duración de los mismos; sino también "tomando en cuenta que los semáforos sincronizados casi nunca coinciden con tu ruta", lo que ocasionaría mayor tiempo de demora.

Dicho de otra forma, asumiendo que cuando no es 'hora punta' se recorrerían los 5 km de la Vía Expresa Sur en 8 o 9 minutos; sin embargo, a ese tiempo deben sumarse 12 minutos más (producto de los semáforos), lo que deriva en un lapso de entre 20 a 25 minutos, considerando circunstancias no previstas. Al respecto, el arquitecto hace hincapié en el tiempo, dado que una vía expresa está diseñada para "el tránsito rápido y continuo de vehículos, donde las entradas y salidas se controlan por intercambios a desnivel".

Por lo que, Berdejo mencionó que en hora punta, la Vía Expresa Sur, "será una nueva avenida Angamos, una nueva avenida Abancay, una nueva avenida, una nueva avenida Universitaria (...): más caos vehicular y más molestias para los vecinos".

Vecinos del distrito de Surco estarán 'separados' por construcción de Vía Expresa Sur, asegura Berdejo

De acuerdo a lo señalado por el especialista, en caso se concrete la Vía Expresa Sur, la obra se convertiría en una línea de separación entre los vecinos de Surco debido al ancho que tendrá. "La construcción de una avenida tan ancha que separa barrios (...) [en el mencionado distrito] tiene consecuencias sociales y económicas muy graves". Dichas repercusiones serían las siguientes:

  • Aumenta el estigma y la discriminación.
  • Aumenta la desigualdad de oportunidades.
  • Aumentan las tensiones entre los barrios ('Surco pueblo' y 'Surco moderno').
  • Aumenta la desigualdad en el desarrollo urbano.
  • Aumenta el riesgo de accidentes.

Y si bien es cierto es que ambos barrios tienen dinámicas diferentes entre sí, al entregarse la obra, solo ocasionaría que ambas zonas estén "establecidas y consolidadas".

