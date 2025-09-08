HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Chota: Poder Judicial dicta prisión preventiva a agresor de mujer que sufrió fractura de tobillo tras brutal ataque

La decisión se basa en elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos, cumpliendo con lo estipulado en el Código Procesal Penal.

Nuñez Burga agredió brutalmente a la víctima, causando lesiones severas. Fuente: Difusión.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Chota, a cargo del magistrado Walter Leoncio Muñoz Gutiérrez, ordenó siete meses de prisión preventiva contra Jhan Carlos Nuñez Burga, procesado por el delito de lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

La decisión judicial se fundamenta en la existencia de fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con los hechos de violencia, cumpliéndose los presupuestos establecidos en el artículo 268 y siguientes del Código Procesal Penal.

Los hechos

De acuerdo con la investigación fiscal, la víctima fue atacada brutalmente por el procesado, quien le propinó varios golpes de puño en el rostro, causándole sangrado en el labio. Acto seguido, la sujetó del cabello, la arrastró desde la cama hasta el piso y continuó jalándola hasta sacarla al exterior de la vivienda, donde le dio múltiples patadas en ambas piernas.

Cuando la agraviada intentó huir, Nuñez Burga la tomó de la pierna izquierda, la hizo caer nuevamente al suelo y le torció el pie, provocándole una luxofractura de tobillo izquierdo y ruptura de ligamentos. La víctima fue trasladada por la Policía Nacional al Hospital José Soto Cadenillas de Chota, donde los médicos determinaron cinco días de atención facultativa y 45 días de incapacidad médico legal.

Decisión firme contra la violencia

Con esta medida, el Poder Judicial reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia hacia la mujer y la protección de las víctimas, garantizando que actos de esta naturaleza no queden impunes y que se sancione ejemplarmente a los agresores.

