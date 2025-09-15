Iquitos: joven gestante queda con grave herida en el rostro tras accidente con motosierra

Familiares piden apoyo para costear el tratamiento. | Fuente: Yazmín Araujo / La República. | Créditos: Composición LR/Yazmín Araujo/difusión.

Very Pérez Castro, de 26 años, madre de cuatro hijos, sufrió un accidente cuando cortaba leña en la comunidad Nuevo Huapapa, en la quebrada Cajocuma del río Amazonas. Mientras manipulaba una motosierra, la herramienta le causó una lesión profunda en el rostro.

Su esposo y padre de sus hijos, Jefry Candeno Panduro contó que improvisó una primera atención al envolverle la cabeza con una hamaca para frenar la hemorragia. Luego la llevó en bote hasta un centro de salud, desde donde fue referida de inmediato al Hospital Regional de Loreto, en Iquitos, debido a la gravedad de las heridas.

En el nosocomio, la paciente fue internada en la sala de cirugía. Los especialistas informaron que su estado es delicado y que el corte ha comprometido seriamente su rostro, por lo que ha quedado desfigurado. La familia permanece a la espera de la evolución de su salud tras los procedimientos médicos.

Según informó Jefry Candeno, durante los exámenes realizados, los médicos confirmaron que su esposa cursa un embarazo de 10 semanas, hecho que incrementa los riesgos y la preocupación de sus allegados.

Ante esta situación, su esposo pide ayuda para solventar los gastos de medicamentos y alimentación que necesita su recuperación. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 940931845.