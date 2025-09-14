HOYSuscripcion LR Focus

Piden declarar alerta sanitaria a Datem del Marañón por casos de Tos ferina: 24 menores fallecidos

De acuerdo al Ministerio de Salud, entre enero y el 6 de septiembre de 2025, el Perú registró 2.274 casos acumulados de tos ferina. Más del 70% de los contagios se concentran en Loreto.

Los casos de contagios por la tos ferina en Perú continúan en aumento. Foto: LR
Los casos de contagios por la tos ferina en Perú continúan en aumento. Foto: LR

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) solicitó al Ministerio de Salud declarar alerta sanitaria a nivel nacional, con atención prioritaria en Loreto, debido al grave incremento de casos y muertes por tos ferina. Según señala, se trata del brote más severo registrado en el país en la última década.

Y es que entre enero y el 6 de septiembre de 2025, el Perú registró 2.274 casos acumulados de tos ferina, lo que significa un aumento de más del 6,700% respecto al mismo periodo de 2024. Cabe precisar que más del 70% de los contagios se concentran en Loreto. En este mismo lapso se reportaron 31 muertes de niños menores de cinco años, de las cuales 28 ocurrieron en Loreto y 24 en la provincia del Datem del Marañón, según datos del Ministerio de Salud.

PUEDES VER: Impactante accidente en Chimbote: un policía muere tras choque entre bus Cavassa y camioneta

lr.pe

Esta crisis afecta con mayor gravedad a siete naciones originarias del Datem del Marañón Kandozi, Chapra, Achuar, Shawi, Wampis, Kichwa y Awajún, por lo que sus líderes denunciaron que las cifras oficiales no reflejan la verdadera magnitud del problema en sus territorios.

Por ese motivo, a través de pronunciamientos como el de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) y de las Naciones Originarias del Datem, solicitaron la declaratoria de emergencia sanitaria y la puesta en marcha de un Plan de Salud Integral con Enfoque Intercultural.

La Sociedad Peruana de Pediatría también se sumó a estas exigencias y alertó sobre la gravedad del brote, por lo que respalda los pedidos de acción inmediata.

La MCLCP recordó que ya el 13 de junio de 2025 había advertido sobre las bajas coberturas de vacunación infantil y el riesgo de un aumento en la mortalidad. Sin embargo, los casos y muertes continúan en ascenso y la emergencia sanitaria aún no ha sido declarada en la provincia más golpeada por la enfermedad.

“Es urgente que el Estado actúe con decisión para proteger la vida y la salud de los niños y niñas indígenas, que hoy enfrentan el mayor riesgo ante el avance del brote de tos ferina”, señaló la MCLCP.

PUEDES VER: Paro indefinido en Machu Picchu: cierran establecimientos por presunto "contubernio" para impedir ingreso de nuevos buses

lr.pe

Ante la magnitud del brote de tos ferina, la organización planteó al Ministerio de Salud una serie de medidas urgentes. La primera es la declaratoria de alerta sanitaria nacional, con prioridad en Loreto.

Asimismo, como medida preventiva, propuso fortalecer el esquema nacional de vacunación, reemplazando la vacuna pentavalente y antipolio por la hexavalente acelular, ya aplicada en el sector privado desde hace varios años.

Además, planteó el diseño de un Plan Nacional de Cierre de Brechas de Vacunación para la Amazonía, enfocado en la infancia y las gestantes de los pueblos originarios.

La institución también recomendó incrementar el presupuesto para la vacunación en comunidades indígenas, para garantizar brigadas médicas completas, medicamentos esenciales y equipos adecuados como kits de diagnóstico rápido, oxígeno y resucitadores pediátricos para la atención de casos graves.

Además, resaltó la importancia de una estrategia comunicacional en diferentes lenguas y medios amazónicos, que fortalezca la confianza de la población en las vacunas.

