Sociedad

Loreto: colegios, centros de salud y puestos de la PNP requieren urgente atención en la frontera

Diecisiete alcaldes de provincias fronterizas de Loreto solicitan diálogo con la presidenta de la República para avanzar en la implementación del Fideicomiso Fronterizo.

Colegios son vulnerables ante el clima amazónico. Foto: difusión.
Colegios son vulnerables ante el clima amazónico. Foto: difusión.
1/2

En la provincia loretana de Putumayo, ubicada en la frontera con Colombia y Ecuador, sus estudiantes enfrentan limitaciones graves en infraestructura educativa, según informó a La República su alcalde César Campos. “Los colegios presentan retrasos en construcción y mantenimiento, lo que afecta el acceso a la educación y la seguridad de los alumnos”, señaló.

El alcalde detalló que se requiere el mejoramiento del colegio María Angélica Sousa Marihuari y de al menos ocho infraestructuras educativas adicionales, incluyendo siete colegios pequeños en comunidades de los distritos de Yaguas y Putumayo. “Estas obras son indispensables para que los estudiantes cuenten con aulas seguras y adecuadas”, manifestó César Campos.

PUEDES VER: Soldados con malaria fueron salvados gracias a pobladores: aeródromo en Loreto lleva 20 años sin luz

Entre los proyectos educativos, el internado de la localidad Tres Fronteras requiere atención urgente. “El internado funciona como colegio, pero los menores prácticamente se quedan a vivir allí, ya que estudiantes de comunidades nativas son enviados para garantizar educación y alimentación”, añadió el alcalde de Putumayo.

Además, detalló que la infraestructura es insuficiente y presenta riesgos para la seguridad de los alumnos y la responsabilidad de su mantenimiento y mejora recae en el Gobierno Regional de Loreto.

Puesto de salud y de PNP en condiciones precarias

Otra de las problemáticas en la provincia está en el sector salud, donde las instalaciones tienen serias deficiencias, con techos deteriorados, filtraciones y cielorrasos que se desprenden, afectando la atención de los pacientes.

De igual manera sucede con los puestos de vigilancia de la Policía Nacional del Perú. Se trata de chozas construidas con tablas de madera, deterioradas y en pésimas condiciones, lo que limita la operatividad de los efectivos encargados de resguardar la seguridad en zonas fronterizas.

Puestos de la PNP funcionan en cabañas. Foto: difusión.

Puestos de la PNP funcionan en cabañas. Foto: difusión.

Al igual que el internado y los centros de salud, estos puestos dependen del Gobierno Regional de Loreto y durante su gestión siguen en condiciones deplorables sin que se observe avance alguno, señaló el alcalde César Campos.

Alcaldes piden implementar fideicomiso

Los 17 alcaldes de las provincias fronterizas de Loreto han solicitado reunirse con la presidenta de la República para dialogar sobre la implementación del Fideicomiso Fronterizo (Ley 32422), un proyecto que busca articular y garantizar la ejecución de obras educativas y de desarrollo en la región. Este presupuesto se centra especialmente en la mejora de infraestructura educativa y otras necesidades del sector educación.

Según César Campos, se busca iniciar la mejora de nueve infraestructuras educativas, entre ellas emblemáticas de inicial y primaria. Estas acciones permitirán que los colegiales de estas zonas fronterizas cuenten con aulas seguras y condiciones adecuadas para estudiar.

Finalmente, César Campos y los 16 alcaldes de las provincias fronterizas de Loreto esperan ser recibidos por la presidenta Dina Boluarte para dialogar sobre la aplicación del reglamento de la Ley 32422, conocida como Fideicomiso Fronterizo.

¿Que indica la ley de fideicomiso?

La Ley N.º 32422 establece la creación de un Fideicomiso para el Desarrollo Fronterizo de Loreto, un mecanismo que permitirá concentrar y administrar recursos destinados exclusivamente a las provincias de frontera de la región.

Su finalidad es financiar proyectos de inversión pública orientados a reducir las brechas en servicios básicos como educación, salud, transporte e infraestructura comunitaria, asegurando que las comunidades más alejadas y vulnerables de la región accedan a obras y mejoras que durante décadas han sido postergadas.

