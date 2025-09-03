HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Iquitos: joven madre de 27 años denuncia agresión de su conviviente

La víctima reportó golpes en el rostro, cabeza y espalda. El caso fue registrado en la comisaría 9 de Octubre. El presunto responsable fue identificado como Jeiner Jiménez Paredes, de 55 años.

La víctima llegó hasta la comisaria 9 de Octubre para denunciar el hecho. Foto: Yazmín Araujo, La República
Una joven madre de 27 años denunció haber sido agredida por su conviviente, identificado como Jeiner Jiménez Paredes, de 55 años. De acuerdo con fuentes policiales, el hecho ocurrió en la vía pública y quedó registrado en el informe correspondiente en la comisaría 9 de Octubre. El hecho se registró en el distrito de San Juan Bautista, en Iquitos.

Según la denuncia, la mujer presentó lesiones producto de golpes en el rostro, la cabeza y la espalda. Testigos indicaron que el presunto agresor se encontraba en aparente estado de ebriedad y que la situación generó alarma entre los vecinos, quienes acudieron en auxilio de la víctima, mientras se comunicaban con las autoridades.

Tras lo ocurrido, el presunto agresor abandonó la zona y habría buscado refugio en la vivienda de un familiar.

Con la formalización de la denuncia, el caso pasó a conocimiento del Ministerio Público, instancia que deberá disponer las medidas de protección y continuar con la investigación por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.

PUEDES VER: Iquitos: enfrentamiento entre presuntos barristas deja a menor de 16 años herido por perdigones

Vecinos piden justicia

Vecinos consultados expresaron su preocupación por la reiteración de episodios de violencia contra la mujer y pidieron mayor presencia policial en la zona. Advirtieron que estos hechos afectan no solo a la víctima, sino a sus tres hijos.

En esa línea, testigos informaron que la mujer habría desistido de continuar con la denuncia. Lo que según ellos refleja las barreras que enfrentan muchas víctimas para sostener procesos de protección y justicia.

Iquitos: enfrentamiento entre presuntos barristas deja a menor de 16 años herido por perdigones

Iquitos: motociclista fallece tras ser embestido por cisterna

Iquitos: cae presunto cabecilla de la banda 'Las ratas de Maynas' con 16 kilos de droga

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

