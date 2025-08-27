HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Iquitos: enfrentamiento entre presuntos barristas deja a menor de 16 años herido por perdigones

El adolescente fue impactado en el rostro y cuello durante una violenta riña en la avenida Participación. Vecinos exigen mayor control policial para frenar estos disturbios.


Menor permanece internado recuperándose de las heridas.
Menor permanece internado recuperándose de las heridas. | Fuente: Yazmín Araujo / La República. | Créditos: composición LR/Yazmín Araujo/difusión.

Un violento enfrentamiento entre presuntos barristas dejó gravemente herido a un adolescente de 16 años. El menor recibió impactos de perdigones en el rostro y el cuello durante la gresca registrada en el sector ampliación Inka Manco Kali, ubicado en la avenida Participación del distrito San Juan Bautista.

Según testigos, los grupos rivales utilizaron armas artesanales, convirtiendo la vía en un verdadero campo de batalla que sembró el pánico entre los moradores, quienes salieron con palos y machetes en un intento desesperado por dispersarlos.

Puedes ver: Iquitos: cae presunto cabecilla de la banda 'Las ratas de Maynas' con 16 kilos de droga

lr.pe

El adolescente herido, J.F.E.S.S., fue auxiliado por el personal de Serenazgo de San Juan Bautista y trasladado inicialmente a la posta médica Los Ángeles. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se dispuso su inmediato traslado al Hospital Regional de Loreto para recibir atención especializada, donde se encuentra recuperándose.

Hasta el momento no se ha reportado la captura de los responsables de la gresca. Los vecinos de la zona denunciaron que en estos enfrentamientos suelen participar menores de edad que son manipulados por adultos e incluso utilizados por presuntas bandas criminales para cometer asaltos en las calles de San Juan Bautista. Otras versiones indican que, la víctima también era parte de uno de los grupos de presuntos barristas y que habría sido atacado por los integrantes opuestos.

Ante esta situación, los vecinos exigieron la presencia permanente de efectivos policiales y acciones concretas de las autoridades locales para frenar los enfrentamientos. Como se recuerda, hace dos semanas falleció otro adolescente que fue atacado con un arma artesanal, por presuntos barristas durante un asalto.

