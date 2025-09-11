Soldados con malaria fueron salvados gracias a pobladores: aeródromo en Loreto lleva 20 años sin luz

Cuatro soldados del Ejército Peruano, identificados como Ronaldo Díaz Yaicate, Michael Vargas Pinto, Jofrey Saavedra Asipali y Ayapi Paima Ibáñez, fueron evacuados de emergencia desde la localidad fronteriza de San Antonio Del Estrecho, provincia de Putumayo, en Loreto, hacia Iquitos debido a cuadros graves de malaria que ponían en riesgo sus vidas.

El traslado se realizó en circunstancias críticas. La pista de aterrizaje del aeródromo no contaba con iluminación, por lo que los pobladores de El Estrecho acudieron a alumbrarla con linternas y luces de vehículos como mototaxis y motocicletas, lo que permitió que la aeronave despegara con seguridad rumbo a Iquitos.

Diagnóstico y atención de los soldados

El jefe de emergencias del Hospital Regional de Loreto, José Rengifo Fernandini, declaró que, de los cuatro pacientes, dos estaban en estado crítico y necesitaban oxígeno.

Los dos casos críticos fueron trasladados al área de Trauma Shock, donde se determinó que tenían malaria complicada, mientras que todos los pacientes permanecen hospitalizados bajo observación y tratamiento especializado, supervisados por infectólogos.

El jefe de emergencias del Hospital Regional de Loreto, José Rengifo, dijo que los soldados necesitaban oxígeno. Foto: Yazmín Araujo, La República

PUEDES VER: Gobierno rechaza creación de Reserva Indígena Yavarí Mirim y pone en riesgo a pueblos en aislamiento de Loreto

Síntomas y contexto epidemiológico

Sobre los síntomas presentados, Rengifo detalló: “La referencia que nos hicieron fue por complicación respiratoria después de haber estado recibiendo tratamiento para malaria. La complicación de esta enfermedad ha hecho que sean evacuados y recibidos; se les ha dado el primer tratamiento en emergencia, se les ha estabilizado y ahora ya pueden ir a hospitalización para continuar el tratamiento”.

Además, explicó el contexto epidemiológico de la región: “Loreto es una zona endémica de malaria. Han estado no solamente en su cuartel, sino que parece que han tenido una intervención hacia la selva y ahí ha sido el contagio. Sabemos que la malaria se transmite a través de un mosquito y parece que han sido picados”.

Alcalde de Putumayo se pronuncia

En una entrevista para el diario La República, el alcalde provincial del Putumayo, César Campos denunció las condiciones precarias del aeródromo de San Antonio del Estrecho, que desde hace 20 años no cuenta con iluminación. Según indicó, esta deficiencia afectó directamente la evacuación de los cuatro soldados con malaria: “Le he manifestado incluso al premier las dificultades que tenemos. Hemos tenido que acudir a la población para que ilumine la pista de aterrizaje y pueda llegar la aeronave a llevar a los jóvenes soldados”.

“Este aeródromo tiene cerca de 20 años de construcción, nadie se ha preocupado desde entonces en darle iluminación. Está valorizado en 63 millones la ampliación y mejoramiento, y esperamos que la presidenta tome en consideración esta situación que hemos vivido muy vulnerable”, sostuvo.

Campos recordó que hace un año vivió una situación similar cuando necesitó atención médica urgente y la aeronave nunca llegó por la falta de iluminación y criticó que los compromisos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para mejorar la infraestructura quedaron en promesas y nada concreto.

PUEDES VER: Loretanos rechazan izamiento de bandera colombiana en Putumayo y exigen mayor presencia del Estado en frontera

Llamado al Gobierno Central

El burgomaestre también hizo un llamado al Gobierno Central para mejorar la seguridad y los servicios en la frontera. “No merecemos este tipo de trato por parte del Gobierno Central. Asimismo, resaltó la solidaridad de la población local ante las emergencias. “Siempre el Putumayo se ha considerado un pueblo solidario, que a pesar de que el Estado no hace mucha presencia, nos sentimos identificados como peruanos y nos unimos ante las circunstancias difíciles que pasan nuestros vecinos”.

Alcalde de Putumayo pide apoyo al Gobierno. Foto: Cortesía

Además, alertó sobre la violencia en las comunidades. “Hermanos de las comunidades, han sido asesinados por las guerrillas y si denunciamos nos matan, por eso pedimos que se genere oportunidad laboral para que se puedan dedicar a la parte legal y dejar la parte ilícita”, expresó César Campos.