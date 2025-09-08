Un reciente reportaje de Punto Final destapó una red de narcotráfico en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, considerada la entrada y salida principal del Perú. Recientemente, se reveló que estas organizaciones criminales utilizaban a viajeros como correos humanos para enviar droga a Europa. Lo alarmante del caso es que también se han visto involucrados miembros de la Policía Nacional del Perú, quienes tenían la responsabilidad de garantizar la seguridad en el terminal aéreo.

Por ello, las recientes investigaciones han puesto al descubierto la forma en que estas organizaciones operaban de manera estratégica. Pese a que un grupo especializado de la Policía estaba destinado a identificar perfiles sospechosos, se descubrió que al menos dos agentes activos están implicados en el intento de tráfico de drogas. Cabe resaltar que uno de ellos forma parte del grupo de inteligencia Lleta, que recibió financiamiento británico para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, según precisó el reportaje.

El inicio de las investigaciones tras la caída de un burrier en 2023

Durante el 3 de junio del 2023, una joven fue detenida al intentar abordar un vuelo con destino a España, transportando trece kilos de droga ocultos en casacas. De acuerdo con Punto Final, esta captura marcó el inicio de las investigaciones que destaparon la existencia de una organización criminal con vínculos directos con miembros de la policía.

Al siguiente año, el 31 de enero del 2024, se detuvo a un burrier que iba a viajar en Air France hacia París. Él había recibido un mensaje de WhatsApp de un contacto que se hacía llamar "Pablo Escobar". En dicho texto se incluía una fotografía tomada en el aeropuerto, en donde se observaba a agentes revisando mochilas, juntos con una advertencia para que pospusiera el traslado. Tras ello, una semana después el burrier recibió nuevas instrucciones, pero la operación fue frustrada por la intervención de la Policía Nacional y la Fiscalía.

El detenido fue identificado como Diego Alejandro Gómez Infantes, quien portaba una maleta con más de dos kilos de clorhidrato de cocaína escondidos en botellas de champú y acondicionador. En el operativo, se incautó un celular que resultó fundamental para las pesquisas, ya que contenía conversaciones con el contacto conocido como "Pablo Escobar", quien en realidad era Eduardo Daniel Martínez Rivas, presunto intermediario de la organización delictiva.

Los efectivos policiales involucrados en la red de narcotráfico

Tras la detención, la Fiscalía confirmó que la fotografía reenviada a un burrier provino de un suboficial de la Policía Nacional, identificado como Harold Enciso Farfán, quien forma parte del grupo Lleta, una unidad especializada que operaba en el aeropuerto Jorge Chávez. Luego de revisar el contenido del celular, los fiscales accedieron a las cámaras de seguridad del 31 de enero, donde observaron a Enciso, vestido con un polo verde, tomando imágenes en el área de counters.

De acuerdo con el reportaje de Punto Final, el suboficial admitió haber tomado la foto y enviado a Martínez Rivas, aunque intentó justificar su acción al afirmar que se trataba de un "informante". Por ello, sostuvo que no quiso alertar al burrier, sino verificar información de inteligencia. No obstante, la Fiscalía señaló que se utilizó un celular alternativo adquirido en Las Malvinas, el cual desapareció durante la investigación.

Al respecto, las autoridades determinarán si Harold Enciso y Eduardo Daniel Martínez Rivas actuaron bajo la premisa de un "informante" o si, como sostiene la Fiscalía, formaron parte de la red criminal que intentó sacar droga del aeropuerto Jorge Chávez hacia Europa.

