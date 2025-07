Nuevos audios del criminal más buscado del Perú, Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', han salido a la luz. El líder de Los Injertos del Cono Norte estaría oculto en la frontera con Brasil, mientras continúa prófugo de la justicia. Paralelamente, se habrían interceptado grabaciones que revelan su deteriorada relación con su madre, Martina Hernández, actualmente detenida y acusada de ser una pieza clave en la organización criminal liderada por su hijo.

Los diálogos difundidos por el programa Ocurre Ahora evidencian la desconfianza de Moreno hacia su madre, a quien acusa directamente de mentirosa: "Muchas veces me has mentido. Te mandé para alquilar casi S/ 3.000. Igual… ¿me entiendes? O sea, yo no creo en tu palabra". Aunque Martina niega cualquier vínculo con la red criminal, las grabaciones la comprometerían seriamente. En los próximos días, el Poder Judicial evaluará el pedido de la Fiscalía, que solicita 36 meses de prisión preventiva en su contra.

Audios revelarían presunta ruptura entre el 'Monstruo' y su madre

Martina Ester Hernández de la Cruz (57), madre del 'Monstruo', fue capturada el pasado 3 de junio durante un megaoperativo realizado en su vivienda en Ica. Según la Policía Nacional del Perú, habría operado mediante un esquema de microtransacciones ilegales, enviando dinero a través de giros a Brasil para sostener a su hijo. Los audios difundidos recientemente revelarían no solo la difícil situación entre ambos, sino también la pérdida de confianza del delincuente hacia su madre.

"Tú crees que yo soy un tonto, mamá. Tú piensas que soy un tontito que recién ha nacido. Por eso que me da cólera. Me das mucha cólera porque yo no tengo mucha plata", se le escucharía decir a en uno de los audios.

Martina Hernández permanece detenida desde el 3 de junio bajo mandato de detención preliminar, y ahora espera la decisión del Poder Judicial ante el pedido de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noreste, que solicita 36 meses de prisión preventiva para ella y otros 40 integrantes de la red dedicada a la extorsión, el sicariato y el cobro de cupos.

El 'Monstruo' estaría protegido por mafias brasileñas en la frontera

Erick Moreno Hernández se escondería en la ciudad de Punta Porã, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, cerca de la triple frontera con Paraguay y Bolivia. Según el programa Ocurre Ahora, el cabecilla de Los Injertos del Cono Norte contaría con el respaldo de las mafias brasileñas Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho, organizaciones que dominan el narcotráfico y otras actividades ilícitas en la región.

Las autoridades peruanas creen que su alianza con estas redes criminales le permite seguir operando desde la clandestinidad, mientras se burla de la justicia. En videos filtrados, Moreno llegó a desafiar abiertamente a la Policía Nacional: "Les habla el Monstruo de Comas, nunca podrán conmigo, inútiles". A pesar de que han pasado casi 100 días desde el inicio de su búsqueda internacional, el delincuente permanece prófugo. El Gobierno del Perú ha elevado la recompensa a S/1 millón, y las autoridades brasileñas ofrecen un millón de reales por información que lleve a su captura.

