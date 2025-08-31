Videos revelan cómo Erick Moreno, alias 'El Monstruo', planeaba ataques con drones explosivos contra fuerzas policiales
Videos exclusivos muestran a Erick Moreno, alias El 'Monstruo', mientras coordina ataques con drones cargados de explosivos contra bases policiales en Lima.
Erick Moreno Hernández, conocido como alias “El Monstruo”, fue captado en videos secretos planificando atentados con drones equipados con explosivos dirigidos a fuerzas policiales y empresas en Lima. Las imágenes revelan cómo, desde Paraguay, coordinaba con su organización criminal la adquisición de drones y armamento para ejecutar ataques en contra de agentes policiales. Incluso, había amenazas directas contra el coronel Franco Moreno, jefe de dicha división, y su entorno familiar.