HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Extorsión desde prisión: interno de penal de Piura exigía S/ 5.000 a director de colegio en Trujillo

Ante este hecho, el Inpe informó el refuerzo de medidas de seguridad en el establecimiento penitenciario.


Reo tenía tres nanochips escondidos en su celda.
Reo tenía tres nanochips escondidos en su celda. | Fuente: Yolanda Goicochea / La República. | Créditos: difusión.

Tras un allanamiento realizado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la celda de un interno en el penal de Piura, también conocido como exRío Seco, se investiga un nuevo caso de extorsión vinculado a la organización criminal Los Pulpos de la Cruz Blanca. El presunto autor sería Jean Pierre Alexander Vilca Rodríguez (21), alias 'Dedo Flojo', quien se encuentra recluido en dicho establecimiento penitenciario desde 2024.

Según información del INPE, Vilca habría ordenado —bajo amenazas— el cobro de S/ 5.000 al director de una institución educativa en el distrito de La Esperanza, Trujillo. Según las investigaciones, al docente del colegio Amigos de Jesús se le exigía el dinero a cambio de no atentar contra su vida.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

Puedes ver: Trujillo: extorsionadores son capturados luego de lanzar explosivo contra vivienda

lr.pe

En un operativo, personal del INPE allanó la celda 6 del pabellón 4-derecho y halló sobre el colchón del reo un celular Redmi encendido y tres nanochips escondidos en cinta aislante.

Vilca Rodríguez, sentenciado por tenencia ilegal de armas de fuego, fue puesto bajo investigación interna y podría ser trasladado a un penal de máxima seguridad.

Las autoridades penitenciarias sospechan que los objetos prohibidos ingresaron al penal con ayuda de visitantes y han informado el refuerzo de medidas de seguridad.

Notas relacionadas
Ordenan prisión preventiva para tres implicados en atentado con explosivos en Las Quintanas en Trujillo

Ordenan prisión preventiva para tres implicados en atentado con explosivos en Las Quintanas en Trujillo

LEER MÁS
Trujillo: extorsionadores son capturados luego de lanzar explosivo contra vivienda

Trujillo: extorsionadores son capturados luego de lanzar explosivo contra vivienda

LEER MÁS
Trujillo: hallan cuerpo de joven trabajador asesinado y descuartizado en Alto Moche

Trujillo: hallan cuerpo de joven trabajador asesinado y descuartizado en Alto Moche

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

LEER MÁS
Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

LEER MÁS
INDECI emite alerta de emergencia en Arequipa: incendio forestal se ubica en las faldas del Misti

INDECI emite alerta de emergencia en Arequipa: incendio forestal se ubica en las faldas del Misti

LEER MÁS
UNMSM: Estudiantes levantan toma de universidad tras llegar a acuerdo con rectora Jerí Ramón

UNMSM: Estudiantes levantan toma de universidad tras llegar a acuerdo con rectora Jerí Ramón

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Sociedad

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Trujillo: extorsionadores son capturados luego de lanzar explosivo contra vivienda

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota