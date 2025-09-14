Extorsión desde prisión: interno de penal de Piura exigía S/ 5.000 a director de colegio en Trujillo

Reo tenía tres nanochips escondidos en su celda. | Fuente: Yolanda Goicochea / La República. | Créditos: difusión.

Reo tenía tres nanochips escondidos en su celda. | Fuente: Yolanda Goicochea / La República. | Créditos: difusión.

Tras un allanamiento realizado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en la celda de un interno en el penal de Piura, también conocido como exRío Seco, se investiga un nuevo caso de extorsión vinculado a la organización criminal Los Pulpos de la Cruz Blanca. El presunto autor sería Jean Pierre Alexander Vilca Rodríguez (21), alias 'Dedo Flojo', quien se encuentra recluido en dicho establecimiento penitenciario desde 2024.

Según información del INPE, Vilca habría ordenado —bajo amenazas— el cobro de S/ 5.000 al director de una institución educativa en el distrito de La Esperanza, Trujillo. Según las investigaciones, al docente del colegio Amigos de Jesús se le exigía el dinero a cambio de no atentar contra su vida.

TE RECOMENDAMOS Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

En un operativo, personal del INPE allanó la celda 6 del pabellón 4-derecho y halló sobre el colchón del reo un celular Redmi encendido y tres nanochips escondidos en cinta aislante.

Vilca Rodríguez, sentenciado por tenencia ilegal de armas de fuego, fue puesto bajo investigación interna y podría ser trasladado a un penal de máxima seguridad.

Las autoridades penitenciarias sospechan que los objetos prohibidos ingresaron al penal con ayuda de visitantes y han informado el refuerzo de medidas de seguridad.