Sociedad

Ica vive una ola de violencia: van más de 60 asesinatos y crecen las extorsiones

Estos y otros delitos han convertido a la Ciudad del Eterno Sol en la quinta región con mayor índice de criminalidad. Entre enero y julio de 2025, se registraron 451 denuncias por extorsión, aumentando el 28,9 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

Por segunda vez empresario minero sufrió atentado en Parcona, Ica.
Por segunda vez empresario minero sufrió atentado en Parcona, Ica.

Ica, la Ciudad del Eterno Sol, atraviesa en los últimos meses una escalada de balaceras, atentados con explosivos y crímenes. En lo que va del año son más de 60 asesinatos los que se han cometido, convirtiéndola en la quinta región con mayor índice de criminalidad.

Entre las víctimas también se encuentran personas que eran ajenas a los objetivos de los delincuentes, o de familiares que, como el caso de un padre con su hijo y un allegado a ellos que fueron victimados el 2 de abril de 2025, durante una fiesta en Parcona.

El fenómeno tiene varias causas. Las extorsiones es la principal, donde grupos nacionales y extranjeros se disputan porciones de territorios en los diferentes barrios iqueños. Estos vándalos tienen un único lenguaje: tiros y explosivos. 

Actualmente los puntos ‘calientes’ están en las ciudades de Pisco, San Clemente (Pisco) Pueblo Nuevo, Chincha Alta (Chincha), Parcona, La Tinguiña, Subtanjalla y San José de los Molinos que figuran en la lista de los 120 distritos más peligrosos del país, por ser más vulnerables al crimen y la violencia, según el Ministerio del Interior.

En muchos violentos ataques, los instigadores y los sicarios contemplan la posibilidad de víctimas inocentes. Está dentro del margen de error acribillar a una persona que no era a quien se buscaba herir o asesinar. 

Es el caso de Edwin Uchuya, quien resultó levemente herido durante el atentado en el que fue asesinado el periodista Gastón Medina el 20 de enero de 2025. Uchuya se encontraba conversando con Medina afuera de su domicilio en la urbanización San Isidro cuando ocurrió el ataque. Nadie está a salvo.

Pero, la región Ica también atraviesa una preocupante ola de extorsión. Entre enero y julio de 2025, se registraron 451 denuncias por ese delito, un aumento del 28,9 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 350 casos, según cifras del Sistema de Denuncias Policiales.

Uno de los ataques fue contra la fiscal provincial penal de Parcona, Sahara Torres Zúñiga quien fue amenazada de muerte de acuerdo al panfleto dejado cerca a la sede del Ministerio Público donde detonaron un artefacto explosivo. Por este caso fue detenido Anthony Bazán.

En otros casos, familiares de una comerciante y de un transportista aseguraron quelos malhechores que los atacaron los “confundieron” con otra persona. Desde la Policía no descartan ninguna hipótesis.

La escalada de violencia preocupa tanto alas autoridades como a la ciudadanía.

Esta última semana un atentado sacudió la casa del empresario minero, Guerrero Paucar, en Parcona. Los delincuentes lanzaron un explosivo contra una camioneta estacionada en la vía pública y causaron daños en siete viviendas.

Este atentado revivió el ataque ocurrido el 25 de agosto pasado, cuando un artefacto explosivo fue detonado también frente a la vivienda del mismo empresario.

“Nosotros somos gente que con sacrificio hemos salidos adelante”, declaró la esposa de la víctima. “Primero le mandan mensaje a mi esposo, que acceda a dar el dinero, luego me mandan mensajes a mí con el texto: “Hola somos del hampa, dile a tu esposo que pague o sino vamos a matar a tus hijos”, añadió.

 El general PNP Leiby Huamán, jefe de la región policial Ica, asegura que los operativos son constantes y que se ha dado duros golpes al hampa, capturando0 a delincuentes nacionales y extranjeros.

Los crímenes, en general, suelen tener la misma mecánica mafiosa: sicarios que gatillan desde un vehículo en movimiento –generalmente robado previamente– en la calle contra sus objetivos

Otro dato relevante en esta cadena es el mercado negro de balas y armas de fuego, que proliferan principalmente en los barrios con mayor nivel de vulnerabilidad económica, el mismo que es a veces retroalimentado por la propia policía.

 Un asesinato vinculado a organizaciones criminales es también la antesala de una búsqueda de venganza, que se traducirá en balaceras y tal vez un nuevo crimen. 

Los números son fríos y al mismo tiempo grafican la situación crítica en Ica: van más de 60 muertos en el año, solo por sicariato. 

