Cinco homicidios en las últimas 24 horas

Cinco personas perdieron la vida en las últimas 24 horas a manos del crimen. Los casos ocurrieron en el distrito limeño de Villa El Salvador, Callao y la región Ucayali. Nadie está libre de ser blanco de la delincuencia, como una humilde vendedora ambulante quien pereció tras una bala perdida de sicarios.

De esta manera, la cifra de homicidios se incrementa a 5.222 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

Dos personas mueren tras ataque con arma de fuego a una combi en Villa El Salvador

Un conductor de transporte público y una vendedora ambulante fueron asesinados a balazos la noche del viernes en el distrito limeño de Villa El Salvador, luego de que sicarios a bordo de una motocicleta abrieran fuego contra una combi de la empresa de transporte San Juan conocida como ‘Los Rojitos’.

Las víctimas fueron el conductor de la unidad y Marina Mendívil Quispe (50), quien era una comerciante que se encontraba vendiendo mazamorra en la vía pública. La mujer fue llevada al Hospital María Auxiliadora, pero lamentablemente llegó sin vida.

La escena del crimen quedó acordonada por la Policía Nacional del Perú (PNP), que inició las investigaciones para determinar el móvil del ataque. No se descarta que se trate de un nuevo caso de extorsión contra empresas de transporte público

Dos hombres fueron asesinados al interior de un bar en Ventanilla

La mañana del sábado 13 de septiembre dos hombres fueron asesinados mientras se encontraban dentro de un bar ubicado en la zona de Villa Los Reyes en el distrito de Ventanilla, Callao. Las victimas fueron identificadas como Belinson Huaytan Canares (35) y Abel Alegría Lutari (35).

Según testigos de la zona, uno de los sicarios regresó al lugar tras haber protagonizado una gresca minutos antes del ataque en el frontis del establecimiento. Durante el atentado, una persona resultó herida y fue trasladada de inmediato al hospital de Puente Piedra.

En el lugar de los hechos se hallaron más de seis casquillos de bala que acabaron con la vida de las dos víctimas. Hasta la zona llegaron efectivos policiales para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencia.

Empresario secuestrado es hallado sin vida en caserío de Ucayali

El empresario César Augusto Ortiz Alponte (40) fue hallado sin vida la tarde último viernes, luego de estar secuestrado desde el 2 de septiembre. Los restos del hombre de negocios fueron encontrados en un caserío de la provincia de Padre Abad, en la región Ucayali.

El último rastro de Ortiz Alponte fue en la ciudad de Tingo María, región Huánuco, lugar al que arribó desde Moquegua para cerrar unos negocios vinculados al cacao. Los secuestradores enviaron mensajes a la familia del empresario exigiendo el pago de 3 millones de soles, incluso mandaron un video suyo con los ojos vendados.

Las investigaciones estuvieron a cargo de la Depincri de la provincia huanuqueña de Leoncio Prado. Se conoce que los agentes detuvieron a cuatro sospechosos, quienes serían parte de la banda ‘Los Carachamas’.