Sociedad

Tres homicidios en las últimas 24 horas

Según el conteo de La República, hasta el 11 de septiembre iban 5.214 homicidios, a los cuales se suman 3 víctimas más en el gobierno de Boluarte: 5.217.

Criminalidad llegó hasta la vía Interoceánica. Foto: Informativo La Verdad - TV Inambari.
Criminalidad llegó hasta la vía Interoceánica. Foto: Informativo La Verdad - TV Inambari.

La ola criminal sigue cubriendo de muerte diferentes zonas del territorio nacional. En la última jornada, se reportó el asesinato de al menos tres varones, quienes perecieron luego de sufrir ataques con armas de fuego. Los hechos ocurrieron en el Callao así como las regiones selváticas de Madre de Dios y Ucayali.

De esta manera, la cifra de homicidios se incrementa a 5.217 durante el gobierno de Dina Boluarte, según el conteo diario que realiza La República.

Callao: asesinan a joven a balazos a cuadras de su casa

La tarde del último jueves, un joven identificado como Sebastián Valladolid Fonseca (20) fue interceptado por dos sujetos a bordo de una moto quienes le dispararon a quemarropa. El crimen ocurrió en el pasaje Altamar, asentamiento humano Puerto Nuevo, Callao. En el lugar de los hechos se encontraron hasta veinte casquillos de bala.

Según testigos, los atacantes venían persiguiendo a la víctima por varios minutos. Cuando lo ubicaron solo, abrieron fuego y luego huyeron con rumbo desconocido en la moto que tenía una placa que aún en trámite. Sebastián recibió disparos tanto en la cabeza como en el cuerpo.

Los vecinos de la zona salieron a auxiliar a la víctima, quien fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde se certificó su fallecimiento. Los moradores exigieron mayor seguridad, ya que no es la primera vez que se registran asesinatos a plena luz del día.

Chofer de camioneta es ultimado en vía Interoceánica en Inambari

Un hombre fue asesinado la mañana de este 12 de setiembre en la vía Interoceánica, en la región de Madre de Dios. La víctima es el conductor de la camioneta ADU-795, quien fue ultimado de un disparo en la cabeza cuando iba al volante de su vehículo, en el puente Venadito, distrito de Inambari, provincia de Tambopata.

El cuerpo del chofer fue hallado dentro de la camioneta, la cual se estrelló contra una baranda del puente ubicado sobre el río Inambari. A la zona acudió personal de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Inambari y efectivos de la comisaría de Mazuko. Esta última dependencia apoyó en las labores de recojo del cadáver.

Las investigaciones de la Policía deberán esclarecer si el crimen se relaciona con un robo o una venganza. Los primeros indicios señalan que el chofer se dirigía hacia la ciudad de Mazuko cuando fue interceptado y asesinado.

Fallece hombre que fue baleado cuando departía con amigos en Coronel Portillo

Tras siete días de agonía falleció Mayer García Valle (46), quien fue baleado el 4 de setiembre en el distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. La fecha del atentado, la víctima departía cervezas con otros dos hombres, de aquel grupo falleció de manera casi instantánea Silver Moisés Díaz Ferreyra, con lo cual ya son dos víctimas mortales del ataque armado. Un tercero aún permanece hospitalizado.

Las investigaciones de la Policía apuntan a que el crimen se relaciona con una posible venganza por la disputa de terrenos en la zona. No obstante, al momento no se ha capturado a ningún implicado con los homicidios.

