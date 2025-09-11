Dina Boluarte: Congreso archiva denuncia constitucional contra presidenta por muertes en protestas
Con 12 votos a favor y 10 en contra, la Comisión Permanente ratificó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso. La denuncia constitucional contra Dina Boluarte se presentó los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves.
- Vizcarra revela que Ollanta Humala le cedió su crédito para llamar desde Barbadillo: "Me dijo que llame a quien quiera"
- Trenes de López Aliaga en mal estado: informe revela que 84 vagones de los 90 necesitarán reparaciones antes de operar
Continúa el blindaje. La Comisión Permanente del Congreso decidió archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. Con 12 votos a favor, y 10 en contra, el grupo de trabajo rechazó que se continúen con las investigaciones contra la mandataria por las más de 50 muertes en protestas en rechazo a su Gobierno entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Con esta decisión, la Comisión Permanente aceptó la recomendación de la Subcomisión Constitucionales — antes presidido por María Acuña Peralta y hoy por Lady Camones (ambas de Alianza para el Progreso) — que recomendó el archivo definitivo de la denuncia presentada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena.
Noticia en desarrollo...