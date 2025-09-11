HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado
Política

Dina Boluarte: Congreso archiva denuncia constitucional contra presidenta por muertes en protestas

Con 12 votos a favor y 10 en contra, la Comisión Permanente ratificó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso. La denuncia constitucional contra Dina Boluarte se presentó los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves.

Dina Boluarte se libra de las investigaciones por muertes en protestas. Foto: composición LR
Continúa el blindaje. La Comisión Permanente del Congreso decidió archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. Con 12 votos a favor, y 10 en contra, el grupo de trabajo rechazó que se continúen con las investigaciones contra la mandataria por las más de 50 muertes en protestas en rechazo a su Gobierno entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

Con esta decisión, la Comisión Permanente aceptó la recomendación de la Subcomisión Constitucionales — antes presidido por María Acuña Peralta y hoy por Lady Camones (ambas de Alianza para el Progreso) — que recomendó el archivo definitivo de la denuncia presentada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena.

Noticia en desarrollo...

Curwen le pregunta a Vizcarra si hay lugar para Dina Boluarte en el penal de Barbadillo y este le responde: "Que se vaya preparando"

Rosa María sobre el pedido de Dina Boluarte para no protestar: "Nos quiere hacer creer que vivimos en un mundo feliz"

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Betssy Chávez rechaza acusaciones de fuga a la Embajada de México: "Me dirigía a La Rambla"

Rosa María sobre el pedido de Dina Boluarte para no protestar: "Nos quiere hacer creer que vivimos en un mundo feliz"

Caso Mochasueldos: Interpol captura en España al exasesor de congresista María Agüero

Ministerio del Interior compra 3.164 chalecos antibalas para la PNP a empresa sancionada

Pedro Castillo protesta dirigiéndose al Ministerio Público: "Que exhiba las armas que usé, al menos una pistolita de agua"

Delia Espinoza anuncia demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía: "Tenemos listo el proyecto"

