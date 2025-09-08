El Estado peruano debe de garantizar la seguridad de los representantes diplomáticos ante la inseguridad ciudadana que atraviesa el Perú, señaló abogada López. | Foto: composición LR | difusión LR

El Estado peruano debe de garantizar la seguridad de los representantes diplomáticos ante la inseguridad ciudadana que atraviesa el Perú, señaló abogada López. | Foto: composición LR | difusión LR

En la noche del 1 de setiembre, un funcionario de la embajada de Indonesia en Perú, identificado como Leonardo Zetro Purba, de 40 años, fue asesinado a balazos frente a su residencia, ubicada en la cuadra 3 de la avenida César Vallejo, en el distrito de Lince. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta le dispararon en reiteradas ocasiones. Tras ello, Zetro fue trasladado hacia la clínica Javier Prado para recibir atención de urgencia, pero falleció. Este hecho trae a la memoria otros ataques contra funcionarios diplomáticos en el Perú.

En 1986, Sendero Luminoso atacó con disparos y un intento de bomba la residencia de la Embajada de la Unión Soviética en Lima. Afortunadamente, no hubo víctimas extranjeras, aunque el atacante murió al detonar el explosivo. Un año después, en 1987, la misma organización perpetró un atentado contra la embajada de Corea del Norte, donde resultaron heridos dos trabajadores.

Otro ataque ocurrió en 1992, cuando un coche bomba dañó la embajada de Bolivia en Lima y dejó varios heridos. Este hecho también fue atribuido a Sendero Luminoso. Dichos atentados respondieron a motivaciones ideológicas y no a crimen organizado, aunque tuvieron como blanco directo a sedes diplomáticas extranjeras.

Asimismo, se recuerda el asesinato del embajador del Perú en Ecuador, Jorge MacLean, en 1951. El diplomático fue altimado por su secretario cerca de Cieneguilla. A diferencia de los casos anteriores, no se trató de un atentado ideológico o político.

PUEDES VER: Crimen de funcionario de embajada de Indonesia estaría ligado a una mujer

Asesinato de funcionario de embajada de Indonesia: protocolos penales y diplomáticos

Acerca de los asesinatos de extranjeros y diplomáticos en territorio peruano, la abogada Jackeline López señaló que la Fiscalía, junto con la Policía Nacional del Perú, tiene la responsabilidad de realizar los primeros actos de investigación para el esclarecer los hechos e identificar a los responsables. En esa línea, precisó que las condiciones diplomáticas no alteran el curso de las pesquisas y que lo determinante será establecer el móvil del crimen para definir si se trató de un homicidio o sicariato.

"Dentro de los protocolos internacionales que se activan, tenemos que las embajadas deben realizar un seguimiento continuo para la coordinación con el Estado peruano en el marco de la investigación penal. El Perú, por su parte, debe reforzar la cooperación internacional con el país de Indonesia y su asistencia a todos los funcionarios diplomáticos en nuestro país", manifestó.

Asimismo, recordó que el Estado peruano tiene la obligación internacional de garantizar las medidas pertinentes que eviten cualquier atentado contra los agentes diplomáticos, conforme al artículo 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961. "El Perú está obligado a asegurar todas las medidas necesarias para proteger los locales donde se encuentre el funcionario diplomático", resaltó.

Por último, indicó que las embajadas pueden solicitar la repatriación inmediata del cuerpo de las víctimas, y el Perú deberá facilitar con celeridad todos los trámites relativos a los permisos legales, así como la realización de la autopsia y el traslado correspondiente.

Impacto del asesinato de funcionario de Indonesia y responsabilidad del Perú

El reconocido periodista e internacionalista Ramiro Escobar se pronunció sobre el impacto que genera el asesinato del funcionario de la embajada de Indonesia. Asimismo, señaló que este crimen puede afectar la imagen del país a nivel internacional.

"Nosotros tenemos un acuerdo comercial con Indonesia. Hace poco la presidenta (Dina Boluarte) viajó a Indonesia y hay una cercanía que se estaba estrechando y justo en este momento, en el cual además se cumplía 50 años de la relación bilateral con Indonesia ocurre esto. No queda claro por qué ha ocurrido, tal vez ha sido algo relacionado con la delincuencia, pero no hay claridad sobre el asunto", manifestó.

Asimismo, indicó que el crimen causó gran conmoción en Indonesia y evidencia la inseguridad que atraviesa Lima. "Puede afectar la imagen del Perú y las posibles visitas de personas de Indonesia y de Asia al país", dijo.

Por su parte, la letrada López reiteró que el Estado peruano debe de garantizar la seguridad de los representantes diplomáticos. En ese sentido, advirtió que si el país no adapta las medidas de prevención y seguridad que aseguren la vida e integridad de los agentes diplomáticos, "incurriría en una responsabilidad internacional".

Asesinato a funcionario de embajada de Indonesia

El reciente asesinato de Leonardo Zetro, funcionario de la embajada de Indonesia en Lince, se investiga como un crimen por encargo. Si bien existen antecedentes de violencia contra diplomáticos y personal extranjero en Perú, cada caso tiene características diferentes, desde actos de terrorismo en tiempos de conflicto hasta hechos aislados. En este caso, lo que destaca es el impacto directo contra un funcionario extranjero en un contexto marcado por inseguridad ciudadana en el Perú.

Cabe señalar que, tras el crimen, las autoridades trasladaron a la familia de Zetro a un lugar seguro, pocas horas después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia solicitó al Gobierno peruano reforzar las medidas de seguridad para diplomáticos y sus familiares.

En cuanto a las investigaciones, fuentes policiales señalaron la posible causa del ataque. "Hay equipos desplegados en Risso. La víctima no está relacionada con el proxenetismo, pero habría tenido cercanía o relación con una mujer que labora en la zona y en la muerte estaría involucrado el llamado 'El Chino'", informó un agente a cargo del caso.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.