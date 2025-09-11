Ministro del Interior anuncia baja en homicidios, pero Sidpol reporta un aumento alarmante

Ayer, miércoles, el ministro del Interior, Carlos Malaver, indicó que las denuncias por homicidios entre enero y agosto de 2025, en comparación con el mismo período de 2024, habrían registrado una diferencia de entre 35 y 40 casos. Sin embargo, el Sistema de Información de Denuncias Policiales (Sidpol) desmiente esta afirmación. Según el reporte de la PNP, en lo que va del año 2025, las denuncias por homicidios han aumentado un 10%, con 160 casos, respecto al año 2024, y un 22%, con 300 casos, en comparación con 2023.

Ante esta situación, el analista de datos Juan Carbajal señaló que hay una tendencia creciente notoria desde 2018. "Por eso, es siempre importante mostrar los datos en todo su contexto".

En cuanto a las cifras de las denuncias por hurto y robo, el ministro señaló que estas han disminuido, lo cual es cierto en términos generales. Sin embargo, Carbajal destaca que, al desglosar la información, las denuncias por hurto de celular entre enero y agosto de 2025 han aumentado un 6% respecto al mismo período de 2024, y un 41% en comparación con 2023.

Los distritos más afectados son Lima Metropolitana, con un aumento del 31% respecto a 2024 y un 117% con respecto a 2023. Así como Cercado de Lima, Miraflores, Santiago de Surco, Breña y San Borja.

"Las cifras proporcionadas por SIDPOL-PNP son ya alarmantes y reflejan un incremento considerable. Sin embargo, es relevante señalar que estos números aún son inferiores a los registros oficiales del Ministerio Público, cuyos datos estamos esperando actualizar al cierre de agosto de 2025, con el reporte de delitos denunciados a nivel nacional", comentó Carbajal.

Por su parte, Sidpol registró 18.385 denuncias por extorsión a nivel nacional hasta agosto. Según Carbajal, esto representa un incremento de más de 4.000 casos en comparación con el mismo período de 2024, lo que equivale a un aumento cercano al 30%.

Falta de medidas efectivas

Respecto al tema, el exministro del Interior, Rubén Vargas, criticó la reiterada estrategia del Gobierno para combatir la criminalidad, como el estado de emergencia. Sostuvo que esta medida no ha dado los resultados esperados, y, por el contrario, los homicidios han aumentado, ya que solo moviliza a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía, sin una planificación clara ni objetivos definidos para enfrentar la inseguridad ciudadana.

“El estado de emergencia se aplicó durante los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Castillo, y fracasó. Ha demostrado ser una medida aislada que no ha tenido éxito. Este Gobierno de Dina Boluarte representa un doble fracaso, ya que ha intentado convertir el estado de emergencia en una estrategia. Faltan medidas efectivas para frenar la criminalidad que afecta a todos”, agregó.

Sobre el aumento de las extorsiones, mencionó que esta situación refleja un “desborde criminal incontrolado, el mayor de toda nuestra historia”.

Asimismo, sostuvo que actualmente enfrentamos una etapa de criminalidad organizada, tanto urbana y predatoria. Además, mencionó que las extorsiones se han convertido en el delito más recurrente en las ciudades, en una manifestación clara de delitos predatorios urbanos.

“La impunidad es, en este caso, el combustible que alimenta a la extorsión y a los extorsionadores. Para extorsionar solo se necesita un teléfono y algo de información sobre la víctima, nada más. Ni siquiera un arma de fuego. Solo se trata de infundir miedo. Y eso es lo que está ocurriendo”, afirmó.